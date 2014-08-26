Чем интересен 3 сезон "черной" трагикомедии "Фарго"?

Привет, любители чёрного юмора и криминальных драм. Уже 20 апреля стартовал 3 сезон "чёрной" трагикомедии "Фарго". Создателем и автором проекта является Ной Хоули. Сериал вдохновлён одноимённым фильмом 1996 года братьев Коэн, кстати, они же выступили исполнительными продюсерами первого сезона сериала.

Нужно отметить и актёрский состав проекта. В роли главного злодея "оскароносный" Билли Боб Торнтон, который сам придумал прическу для своего героя. Тщедушного торговца страховыми полисами Лестера Найгаарда блестяще воплотил на экране Мартин Фриман, которого мы все знаем по трилогиям "Властелин колец" и сериалу "Шерлок". Роль полицейского сыграл сын Тома Хэнкса - Колин (просто посмотрите как сильно он похож на отца!).



Дебютные десять серий были посвящены увлекательной истории о взаимоотношениях недотепы Лестера Найгаарда и загадочного убийцы Лорна Мальво, второй сезон сериала имеет грандиозный размах. Это не просто кровавая повесть, а убедительный портрет эпохи - восьмого десятилетия ХХ века США.



Третий же сезон увлекательного драматического сериала "Фарго" рассказывает о продолжении невероятных событий. Удивительные совпадения, странные и, на первый взгляд, нелогичные повороты судьбы сплетаются воедино.



Новые эпизоды будут связаны со вторым и первым сезоном шоу. Действие будет происходить в 2010 году в городе Гранд Форкс. Слабохарактерный неудачник Лестер принимает для себя неожиданное и дерзкое решение – отомстить обидчику, который разбил ему нос. Возможно, при иных обстоятельствах, Лестер, как обычно, молча бы смирился со своей участью слабака. Однако новое знакомство в корне изменило его взгляды на жизнь. Влияние социопата и преступника Лорна Малво на размеренную жизнь Лестера "запустило" череду странных и ужасных убийств в провинциальном городке Бемиджи.



Создатель проекта - Ной Хоули заявляет, что в третьем сезоне им удалось сохранить камерность оригинального фильма и первого сезона, при этом добавив масштабность второго. "Было здорово вернуться к истокам и расширить изначальный замысел. Кажется, сериал становится все лучше и лучше — потенциал проекта продолжает расти".

Удалось ли это создателям, вы можете проверить посмотрев 3 сезон увлекательного сериала.

Использованы материалы сайта YouTube