Сериал "Элементарно". Чем американский Шерлок лучше британского?

Привет, любители мыльных историй! По мотивам произведений Артура Конан Дойля снято достаточно много сериалов и фильмов. Один из них – "Элементарно". Уже из названия понятно, что речь в сериале идёт о легендарном Шерлоке Холмсе.

В этом варианте экранизации британский сыщик Холмс – бывший наркоман. Его отправили в Нью-Йорк на лечение в центр реабилитации. Отец нанимает Шерлоку куратора, которая впоследствии становится его напарником и близким другом. Зовут эту девушку Джоан Ватсон. Создатели хотели сделать ремейк на популярный сериал Шерлок, но BBC категорически отказались продавать права на съёмки. Тогда CBS решили выпустить свой собственный сериал с названием, образованным от коронной фразы детектива – "Элементарно".



Также как и в "Шерлоке" действия сериала разворачиваются в наши дни, только вот не в Лондоне, а Нью-Йорке. Еще одно различие заключается в том, что от романа в экранизации остались только имена. Создатели сериала кардинально поменяли образы героев, а в случае Джоан Ватсон еще и пол. Но Холмс так и остался гением дедукции, а чтобы тренировать свой гениальный ум он стал консультировать полицию в наиболее сложных делах, которые не имеют ничего общего с произведением Конан Дойля.



Но, недаром сценаристы пообещали, что в 5 сезоне будет еще больше неожиданностей. В первой серии сезона "Безумие на двоих" ввели нового персонажа, который отлично знаком любителям рассказов британского классика – это Шинвел Джонсон. Бывший преступник, помогающий Шерлоку обезвредить "охотника на женщин". Его играет известный актер Нельсан Эллис.



Раз уж мы начали сравнивать два сериала, хотелось бы отметить, что многие зрители сочли американского Холмса гораздо интереснее и продуманнее, чем его британского коллегу. Что нельзя сказать о проработке второстепенных ролей в сериалах. Массовка в "Элементарно" - односерийные персонажи, которые создают нужную атмосферу, но не запоминаются зрителю. А в "Шерлоке"массовки меньше, но она сделано очень качественно. Про великолепную Миссис Хадсон, которой в "Элементарно" нет вообще, можно даже не говорить. Напарников Шерлока сравнивать куда тяжелее, ведь в "Элементарно" Ватсон – женщина. Но в обоих сериалах доктора великолепно справляются с ролью и не отходят от своих образов.

Осталось сравнить только главных врагов детектива. Многие согласятся, что в Шерлоке злодей был достаточно типичным гением-психопатом. Американец же хорошенько пощекотал зрителям нервы.

Подводя итог, я могу сказать, что американская экранизация легко конкурирует с "Шерлоком", а в чем-то и опережает его. Если вы любитель интриг и захватывающих событий с неожиданным финалом, то этот сериал для вас. Прекрасная игра Джонни Ли Миллера и Люси Лью никого не оставит равнодушным и вовлечет в мир таинственных расследований и загадок.

Следите за невероятными приключениями Шерлока Холмса на канале ТВ3. До новых серий!

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