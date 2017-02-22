Плюсы и минусы шпионского сериала "Адаптация"

Привет, сериаломаны! Чтобы стать настоящим шпионом, нужны смелость, ловкость и умение привыкать к любым условиям жизни. А если вы уже решили связать свою судьбу с таинственностью и секретными операциями, то сериал "Адаптация" станет для вас отличным наглядным пособием.

Американский шпион Эштон Айви получает непростое задание- внедриться в Газпром и получить сверхсекретную информацию о ноу-хау в газовой промышленности. Назвавшись русским именем Олег, герой отправляется в Ноябрьск и получает должность инженера крупной компании. Казалось бы, дело сделано. Но не тут-то было. Американец совершенно не понимает русский менталитет и тем самым нешуточно рискует. Знакомство с Валерой и красавицей Мариной только подливает масло в огонь и герою приходится пускать в ход свои шпионские навыки, чтобы не сорвать операцию.



Пока Эштон Айви пытается прижиться на новом месте, мы попытаемся разобраться, чем интересен сериал "Адаптация" и стоит ли его смотреть.



Один из главных плюсов картины - это колоритные персонажи. Создатели сразу знакомят нас с главными героями, каждый из которых привлекает зрителя своим неповторимым характером и манерой поведения.



Второй плюс картины -реалистичность. Привыкнуть к жизни в другом городе сложно, а чтобы адаптироваться в другой стране, нужны поистине железные нервы. К счастью, у героя комедийного сериала с нервами все в полном порядке.



Однако, картина не так хороша, как кажется. Количество стереотипов просто зашкаливает. Жители региона выглядят так, будто американец приехал не в город с развитой промышленностью, а в деревню на ярмарку. Женщины с тонной косметики на лице одеты в леопардовые платья, мужчины хамят друг другу, а алкоголь употребляется в непомерных количествах. Стоит отметить, что так выглядит почти каждый житель Ноябрьска.



Специфический юмор в сериале может быть как плюсом, так и минусом. Картина буквально пестрит пошлыми и неуместными шутками, но с хорошим актерским составом это выглядит не так уж страшно.

Исполнитель роли Эштона Леонид Бичевич прекрасно справился с поставленной задачей. Актер поразил зрителей не только привлекательной внешностью, но и харизмой. Его партнером по съемкам стал известный актер Юрий Стоянов, который сыграл подполковника Евгения Евдокимова.



А это все на сегодня. Смотрите сериал "Адаптация" по будням в 20.00 на телеканале ТНТ. До новых серий!

Использованы материалы сайта YouTube