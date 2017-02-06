"Адаптация" 1 серия: американец познакомится с Россией, напьется водки и почувствует мороз на собственной шкуре

В эфир ТНТ выходит новый сериал "Адаптация". Американский шпион приедет в Россию и попытается понять русский менталитет.

В 1 серии нового комедийного сериала "Адаптация" ЦРУшники узнали, что российские инженеры разработали уникальную технологию добычи газа. Теперь можно получать полезное ископаемое в короткие сроки и за копейки. Американцев это не устраивает, и они, во что бы то ни стало, хотят заполучить эту исключительную технологию. ЦРУ засылает своего лучшего секретного агента Эштона Айви в Россию под видом инженера Олега Меньшова. Шпион хорошо подготовлен, идеально знает русский язык и хочет выполнить долг перед своей страной. Его миссия – любой ценой выкрасть необходимую информацию. И вот, Айви отправляется прямиков в Газпром. Что его ждет на чужбине, в какие комические ситуации из-за непонимания менталитета русских ему предстоит попасть, и что он выберет: работу или любовь, узнаем в 1 серии ситкома "Адаптация". Сериал будем смотреть в 20:00 в эфире ТНТ или онлайн.

Во 2 серии "Адаптации" Эштон Айви будет вынужден уходить от погони. Контрразведчики неотступно следуют за американским шпионом. Еще немного и его тайна будет раскрыта. Однако Эштон отличается умом и сообразительностью, а потому пускает своих преследователей по ложному следу. К чему приведут его действия, увидим в новом эпизоде комедийного сериала "Адаптация". 2 серию смотрим в 20:30 на ТНТ или онлайн.

Кстати, уже сняли 17 эпизодов 1 сезона ситкома. Буквально несколько дней назад создатели ленты заверили, что сериал будет продлен на 2 сезон. В главных ролях Леонид Бичевин и Евгения Брик. Также на съемках были задействованы настоящие американцы: чикагский актер Питер Джейкобсон сыграл полковника ЦРУ Дойла Брансона и Брюс Джонсон, исполнивший роль главы ЦРУ. Встретим в сериале и звезд российских сериалов. К примеру, в "Адаптации" сыграет Нелли Уварова.

Занимательно, что ситком снимали в Мурманске с 11 февраля по 16 марта прошлого года. На площадке в прямом смысле были экстремальные погодные условия.

Еще одним интересным фактом может похвастаться "Адаптация": в пилотной серии начальника ФСБ сыграл Леонид Каневский, известный актер и телеведущий. С 2006 года он задействован в проект "Следствие вели…". Впрочем, сейчас его роль исполняет Юрий Стоянов.

Не пропустите премьерные серии нового комедийного сериала "Адаптация". Смотрим ситком на ТНТ уже сегодня в 20:00.

Видео: трейлер "Адаптация"