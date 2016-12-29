Новый сериал "Великолепный век. Империя Кесем" стартовал в эфире "Домашнего"

Вас ждут любовные хитросплетения, интриги и дворцовые перевороты. Сюжет сериала основан на реальных событиях.

В центре истории – отношения между султаном Ахмед I и юной греческой девушкой Анастасией на фоне политической жизни Османской Империи.

В первых сериях Ахмед I только взошел на престол. Ему досталось разрозненная и разоренная страна, участвовавшая в нескольких сокрушительных войнах. Юноша, надо сказать, хоть и молод, уже женат. Но однажды ему на глаза попадается портрет молодой белокурой девушки и теперь он не может её забыть, грезит мыслями о греческой нимфе. Не в силах смотреть на страдания своего внука, бабушка Ахмеда I приказала украсть Анастасию. Девушку силой вывезли из Греции и преподнесли в дар султану. Конечно, она очень скучает по своим родным и пытается сбежать, но за время, проведенное с Ахмедом, влюбляется в него. Девушка была настолько красива, что ее назвали Мехпейкер. А затем муж дал ей имя Кесем, что означает "самая любимая". Анастасия родила султану 13 детей. И многие современники считают, что муж султанше ни в чем не отказывал. Однако о политике девушка старалась не говорить.

Но после смерти Ахмеда I на трон претендовал его психически не здоровый брат Мустафа I и старший сын Осман II. Однако Кесем это явно не удовлетворяло. К этому моменту она уже выдала замуж своих дочерей за влиятельных людей, обеспечив тем самым себе союзников. После смерти Османа на престол взошел сын Кесем Мурад, который правил порядка 28 лет. Так и Кесем находилась у власти длительный срок, снискав славу самой влиятельной Валиде. В итоге, гречанка Анастасия стала величайшей женщиной Османской Империи.

Кстати, сериал "Великолепный век. Империя Кесем" это продолжение нашумевшей ленты "Великолепный век". В нем каждую серию персонажи открываются с новых сторон. В турецком сериале 2 сезона. Первый сезон стартовал в 2015 году и доступен к просмотру онлайн. Однако в качественном переводе его можно смотреть на телеканале "Домашний". Каждую субботу с 19:00 в эфире показывают 2 серии.

Новый сериал удивит вас восхитительными декорациями и историческими костюмами. Съемки проходили в пригороде Стамбула. Эта картина полюбилась зрителем во всем мире: драматизм и отношения в эшелонах власти, что может заинтриговать сильнее?

Видео: официальный трейлер