Сергей Трофимов: я безумно красив и чертовски скромен

Сергей Трофимов является одним из самых известных шансонье нашей эстрады. Его песни слушают от мала до велика, и у Трофимова почти нет ненавистников, называемых модным молодежным словом "хейтеры". На прошедшей премии Шансон Года 2017 Сергей Вячеславович получил свою награду, а канал Piter.TV побывал в БКЗ и пообщался с артистом.

Традиционно Сергей приезжает в Северную столицу с концертом в конце осени и летом. Но в этом году не было выступлений в Петербурге, и летом в нашем городе у артиста не запланирован сольник. Мы решили узнать, когда исполнитель собирается приехать в Петербург со своим концертом и какая это будет программа:

"20 октября у нас концерт в Питере и мы подготовим уже больше песен с нового альбома и совсем новых песен, которые планируем запустить в конце весны, потому что песни веселые, о лете.

Вы знаете, концерт в Питере для меня это всегда событие, потому что здесь совершенно потрясающая публика, такое впечатление, что я выступаю дома, где-то перед своими. И думаю, что этот концерт будет тоже на высоте", - ответил Сергей.

Недавно у Трофимова вышел новый альбом "Посередине" и нашему корреспонденту стало интересно, почему певец выбрал такое название и какой больше будет альбом: лирический или философский:

"Я 3 года писал альбом. Это скорее даже альбом не для коммерческого использования, а для себя и единомышленников. Потому что очень непростые времена и хотел ответить прежде всего себе, что происходит, что за реальность настала новая. А "Посередине" потому, что я родился в 66-ом году, у меня все детство, юность и молодость прошла в стране, живущей светлым будущим, а всю сознательную жизнь я живу в стране со светлым прошлым. Очень хотелось самому себе ответить где же настоящее и в чем оно заключается. Альбом совсем не лирический, а философский я бы сказал", - ответил Сергей.

В прессе появилась информация, что Трофимов собирает фестиваль своего фан-клуба в Нижегородской области. Нам стало интересно, что это за фестиваль и чем там будет заниматься артист со своими поклонниками:

"Есть такой мой сайт, называется "Сергей Трофимов", и там есть форум, называется "Трофим точка ком". Там собираются мои такие многолетние болельщики. Они организовывают фестиваль, на который приезжаю и я. Программу фестиваля я пока толком не знаю, но знаю, что будут конкурсы, будет гала концерт и как обычно всякие спортивные соревнования, приколы и так далее итп. Мы очень весело там проводим время", - рассказал исполнитель.

Сергея Трофимова называют одним из самых харизматичных исполнителей нашей эстрады и нам стало интересно согласен ли он сам с таким определением и что сам вкладывает в понятие харизма: "Если это ко мне, это потому что я безумно красив и чертовски скромен", - с юмором ответил артист.

Получив статуэтку "Шансон года" Сергей не упустил возможности пригласить питерцев на свой концерт 20 октября в БКЗ:

"Дорогие мои петербуржцы, 20 октября в БКЗ Октябрьском я жду всех вас на свой концерт, потому что встреча с вами это всегда праздник для нас музыкантов, потому что вы особенные, вы потрясающие, увидимся", - сказал Трофимов.