Как сообщает "Фонтанка", серьезное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия" около четырех утра 14 июля. Лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль "Ниссан".
Обстоятельства аварии выясняются. Сведения о пострадавших уточняются.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 10:25
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На "Скандинавии" столкнулись фура и иномарка
Серьезная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия". Лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль.
Как сообщает "Фонтанка", серьезное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия" около четырех утра 14 июля. Лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль "Ниссан".