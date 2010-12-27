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На "Скандинавии" столкнулись фура и иномарка
Сегодня, 10:25
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TretyakovaS
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На "Скандинавии" столкнулись фура и иномарка

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Серьезная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия". Лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль.

Как сообщает "Фонтанка", серьезное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Скандинавия" около четырех утра 14 июля. Лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль "Ниссан".

Обстоятельства аварии выясняются. Сведения о пострадавших уточняются.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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