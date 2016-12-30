Видео: дерзкий руфер из Пензы покорил главную елку города

Молодой человек без страховки залез на новогоднюю елку. С высоты птичьего полета он снял вид города.

Сегодня, 30 декабря, в сети появилось видео, на котором руфер из Пензы покоряет главное новогоднее дерево города. Высота ели составляет около пятидесяти метров, впрочем, выше 25 метров экстремал не рискнул подняться. На кадрах можно увидеть, что парень без страховки взбирается по каркасу елки к самой вершине. Руфер снял вид изнутри новогоднего дерева и Пензу с высоты птичьего полета. Стоит отметить, что молодой человек частично карабкался по лицевой стороне елки, которая украшена гирляндами и новогодними игрушками.

Все это действо происходила в районе четырех утра. Но, несмотря на столь ранний час, по словам руфера, зрителей было предостаточно. Молодой человек признался, что наконец-то воплотил свою мечту в жизнь. Вероятно, останавливаться на достигнутом парень не собирается. Фотографию с поздравлениями он выложил в своем инстаграме, а видео разлетелось по сети.

Видео: youtube, Миша Матусевич