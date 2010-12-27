Рюкзак с четырьмя килограммами ртути оставили у гостиницы в Песочном

Инцидент, произошедший в Курортном районе Петербурга, грозил экологической опасностью.

В Курортном районе Северной столицы неизвестный оставил у гостиницы рюкзак с банками ртути.

Инцидент произошел еще накануне, 9 июня. В районе 20:00 сотрудники полиции обнаружили тяжелый метал в бесхозном рюкзаке, передает «Фонтанка». В нем находились три банки с ртутью. Общий вес опасного вещества составил четыре килограмма.

На место происшествия были вызваны экологи. Находку из Песочного вывезли для утилизации. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Фото: en.news-front.info