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Рюкзак с четырьмя килограммами ртути оставили у гостиницы в Песочном
Сегодня, 11:39
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mari_dolbish
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Рюкзак с четырьмя килограммами ртути оставили у гостиницы в Песочном

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Инцидент, произошедший в Курортном районе Петербурга, грозил экологической опасностью.

В Курортном районе Северной столицы неизвестный оставил у гостиницы рюкзак с банками ртути.

Инцидент произошел еще накануне, 9 июня. В районе 20:00 сотрудники полиции обнаружили тяжелый метал в бесхозном рюкзаке, передает «Фонтанка». В нем находились три банки с ртутью. Общий вес опасного вещества составил четыре килограмма. 

На место происшествия были вызваны экологи. Находку из Песочного вывезли для утилизации. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. 

Фото: en.news-front.info

Теги: песочный , ртуть , экология
Категории: Новости СПб Происшествия

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