Боксер Плечко: самое интересное в женщине - это ее добиваться

Ростислав Плечко - чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе. В прошлом году спортсмен одержал 9 побед на ринге. Визитная карточка Ростислава— агрессивный стиль и сокрушительные удары. Но как оказалось, под маской брутального и серьезного спортсмена, скрывается любитель женского изящества и гибкости.
"Самое интересное в женщине — это ее добиваться. Скажу это открыто. А каких-то особых черт характера или внешности, которые я бы выделил, такого нет. Любой человек интересен своей индивидуальностью. Мне нравятся личности . Высокая или низкая — все равно. Бывает все настолько гармонично, что прямо ёкает что-то. А бывает, что вроде как на картинке: гибкая, изящная, умеет себя преподнести, поддержать беседу, но если всего этого нет, то какой бы красивой не была картинка, интереса не будет".
Хотим отметить, что на данный момент сердце Ростислава свободно. Правда, что он сейчас выберет: любовь или спорт, вполне очевидно. Следовательно, девушки, будьте терпимы. И тогда, возможно, что Вам удастся растопить сердце жесткого спортсмена.
Татьяна Кручинина, Анастасия Усцова, Андрей Жухевич
Видео: канал Piter.TV