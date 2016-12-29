Боксер Плечко: самое интересное в женщине - это ее добиваться

Любовь — любовью, а тренировки по расписанию. Боксер Ростислав Плечко в интервью Piter.TV признался, что ради карьеры и целей жертвует своей личной жизнью. У молодого человека не остается времени даже на кино и встречи с друзьями, не то, чтобы на красоток. И все-таки мы попытались выяснить, какой должна быть идеальная девушка для этого завидного холостяка.

Ростислав Плечко - чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе. В прошлом году спортсмен одержал 9 побед на ринге. В изитная карточка Ростислава — агрессивный стиль и сокрушительные удары. Но как оказалось, под маской брутального и серьезного спортсмена, скрывается любитель женского изящества и гибкости.



"Самое интересное в женщине — это ее добиваться. Скажу это открыто. А каких-то особых черт характера или внешности, которые я бы выделил, такого нет. Любой человек интересен своей индивидуальностью. М не нравятся личности . Высокая или низкая — все равно. Бывает все настолько гармонично, что прям о ёкает что-то. А бывает, что вроде как на картинке: гибкая, изящная, умеет себя преподнести, поддержать беседу, н о если всего этого нет, то какой бы красивой не была картинка, интереса не будет".

Хотим отметить, что на данный момент сердце Ростислава свободно. Правда, что он сейчас выберет: любовь или спорт, вполне очевидно. Следовательно, девушки, будьте терпимы. И тогда, возможно, что Вам удастся растопить сердце жесткого спортсмена.

Татьяна Кручинина, Анастасия Усцова, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV