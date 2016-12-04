Боксер объяснил проблемы Кличко с речью

Ростислав Плечко - чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе и восходящая звезда мирового спорта. Всего за один год молодой человек уже одержал 9 побед на ринге. В его технике всегда присутствуют агрессивный стиль и сокрушительные удары. Кроме того, Ростислав активно занимается общественной деятельностью. Нам стало любопытно, собирается ли боксёр пополнить ряды спортсменов-политиков и как в целом относится к такой тенденции. Эксклюзивное интервью от Piter.TV

Казалось бы, что спорт и политика – вещи несовместимые. Однако российские и украинские боксеры доказывают обратное: Владимир Кличко и Николай Валуев яркое тому подтверждение. Ростислав Плечко активно занимается общественной деятельностью, но уходить в политику с головой пока не собирается. Однако у него есть свое собственное мнение по этому поводу. Как оказалось, боксёр в супертяжелом весе уважает Владимира Кличко за его действия, как в спорте, так и в политике. Но и не против посмеяться над его не всегда понятной речью.

"Я слышал речь Кличко и смеялся, врать не буду. Весело, задорно. Хотя, наверное, человек не так глуп, как его выставляют в средствах массовой информации, раз он добился таких высот. Но проблемы с речью связаны и с профессиональным спортом в том числе. Может он говорит и не очень хорошо, но поступки совершает правильные. Достижения его и в спорте и политике сами говорят о себе. И в конечном итоге люди сами его выбрали. Из-за этого к высказываниям отношусь положительно, а к его достижениям уважительно", - поясняет Ростислав Плечко.

Кроме того, нам стало любопытно, как боксёр относится к слухам, что спортсменов активно зазывают в различные бандитские группировки. Хоть сам Ростислав к таким не относится, но о подобном слышал. Хотя сейчас это скорее стереотипы, закрепившиеся еще в 90-х.

"И не только боксеров. Но это, наверное, предрассудок, на данный момент. Но в 90-е годы это действительно было так. Потому что преуспевали в те времена люди, которые не сильны умом, в первую очередь, а те, кто хитры и имеют хорошую силовую поддержку. Это реально спортивные ребята, которые ничего не боятся. Конечно, тогда это было актуально, и активно подтягивали спортсменов во всякие группировки. Сейчас это не совсем так, да и уровень преступности стал намного ниже. Сейчас бандиты они, скорее, аферисты и жулики, из-за этого спортсмены так сильно им не нужны. Немножко другие времена", - поделился спортсмен.

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