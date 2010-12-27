Роспотребнадзор временно закрыл два косметических салона в Петербурге

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В Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении и персонала заведений и клиентов.