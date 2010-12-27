Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении персонала заведений и клиентов.
В результате разъяснительных мероприятий Роспотребнадзора салон на Аптекарской набережной Петроградского района временно закроется.
Внимание федеральной службы привлекло нарушение норм СанПиНа: плохое состояние помещений, сотрудники разных сфер красоты, которые производят косметические процедуры, соседствуют. Также закрытию салона поспособствовали жалобы посетителей.
Стоит напомнить, что похожая ситуация произошла в июня текущего года, когда закрылся салон сети "АртМедиСпа" на Варшавской улице в Московском районе.
Роспотребнадзор временно закрыл два косметических салона в Петербурге
В Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении и персонала заведений и клиентов.
Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении персонала заведений и клиентов.