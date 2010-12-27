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Роспотребнадзор временно закрыл два косметических салона в Петербурге
Сегодня, 18:42
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TretyakovaS
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Роспотребнадзор временно закрыл два косметических салона в Петербурге

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В Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении и персонала заведений и клиентов.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге два салона "АртМедиСпа" приостановят свою деятельность после визита санитарных инспекторов и полиции. В ходе проверки были выявлены нарушения установленных норм в отношении персонала заведений и клиентов.

В результате разъяснительных мероприятий Роспотребнадзора салон на Аптекарской набережной Петроградского района временно закроется.

Внимание федеральной службы привлекло нарушение норм СанПиНа: плохое состояние помещений, сотрудники разных сфер красоты, которые производят косметические процедуры, соседствуют. Также закрытию салона поспособствовали жалобы посетителей.

Стоит напомнить, что похожая ситуация произошла в июня текущего года, когда закрылся салон сети "АртМедиСпа" на Варшавской улице в Московском районе.

Теги: два косметических салона в петербурге закрылись , новости спб , роспотребнадзор
Категории: Новости СПб

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