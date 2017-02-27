"Оскар-2017": безоговорочным лидером стал "Ла-Ла Ленд"

Вот и подвели итоги 2016 года. Американская киноакадемия назвала лучшие фильмы и вручила 24 победителям заслуженную статуэтку.

Накануне вечером, 26 февраля, состоялось самое значимое событие в области мирового кинематографа - вручение наград премии "Оскар-2017". Конечно, на вечере не обошлось и без конфузов, будь то платья или имена победителей. Так, по ошибке, лучшим фильмом назвали "Ла-Ла Ленд", но спустя несколько минут исправились и уточнили, что статуэтку домой увезет "Лунный свет".

Ведущим премии "Оскар-2017" был несравненный комик Джимми Киммел. Церемония прошла в театре "Долби".

Результаты "Оскар-2017"

Впрочем, и "Ла-Ла Ленд" не обидели. Мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун забрал 6 наград из 14 и стал абсолютным лидером в номинациях и победах на "Оскаре-2017". Свои заветные статуэтки домой увезли лучший режиссер Дэмьен Шазелл, лучшая актриса Эмма Стоун, лучший композитор Джастин Гурвиц за музыку и песню в соавторстве с Бенджи Пасеком и Джастином Полом, лучший оператор Линус Сандгрент и лучшие художники Сэнди Рейнольдс-Уоско вместе с Дэвидом Уоско.

На втором месте "Лунный свет", который забрал три награды из восьми. Критики посчитали его лучшим фильмом, а Махершала Али стал лучшим актером второго плана. В свою очередь, Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни лучше всех адаптировали сценарий.

"По соображениям совести" и "Манчестер у моря" были номинированы на премию "Оскар-2017" в 6 категориях. Каждый фильм увез домой по 2 статуэтки: Кейси Аффлек, сыгравший главную роль в "Манчестере у моря" стал лучшим актером, а Кеннет Лонерган написал лучший оригинальный сценарий Что касается "По соображениям совести", то Джон Гилберт лучше всех смонтировал фильм, а Кевин О’Коннелл, Энди Райт, Роберт Маккензи и Питер Грейс обеспечили идеальный звук.

Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, сыграв в картине "Ограды". Фильм был номинирован на 4 категории, однако статуэтку домой увезла только исполнительница роли Роуз Максон. В качестве лучшего мультфильма отметили "Зверополис", а лучшим иностранным фильмом стал "Коммивояжер".

Непревзойденный дизайнер по костюмам Коллин Этвуд забрала заслуженный "Оскар" за "Фантастических тварей". Киноакадемия отметила визуальные эффекты "Книги джунглей". Лучший грим и прически были в ленте "Отряд самоубийц", а лучший звуковой монтаж у Сильвен Бельмар в "Прибытии".

Лучшая документалка, по мнению критиков, – "О. Джей: Сделано в Америке", а лучшими короткометражками стали документальный фильм "Белые шлемы", игровой "Пой" и анимационный "Песочник".

Видео: youtube, Justin Timberlake TV

Фотографии: инстаграм