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Режим работы станции "Площадь Александра Невского-2" изменят ради паломников
Сегодня, 12:29
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Butenko
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Режим работы станции "Площадь Александра Невского-2" изменят ради паломников

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Во время пребывания мощей святого Николая Чудотворца в Петербурге администрация метрополитена продлит время работы станции "Площадь Александра Невского-2".

Время работы станции метро "Площадь Александра Невского-2" продлят почти на 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба "Петербургского метрополитена". Объект будут раньше открывать и позже закрывать ради паломников, желающих прикоснуться к мощам святого Николая Чудотворца. Они будут находиться на территории Александро-Невской Лавры с 13 по 28 июля. Все это время "Площадь Александра Невского-2" будет открыта с 5.32 до 0.23. Администрация считает, что это увеличит доступность святыни и хотя бы частично уменьшит очередь паломников.

Отметим, что это не единственное решение городских властей, связанное с инфраструктурой вокруг Александро-Невской Лавры. Недавно мы писали, что безопасность православных верующих в этом районе будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.

 
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Теги: новости петербурга , новости спб , станция метро площадь александра невского 2
Категории: Новости СПб

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