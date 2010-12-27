Режим работы станции "Площадь Александра Невского-2" изменят ради паломников

Во время пребывания мощей святого Николая Чудотворца в Петербурге администрация метрополитена продлит время работы станции "Площадь Александра Невского-2".

Время работы станции метро "Площадь Александра Невского-2" продлят почти на 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба "Петербургского метрополитена". Объект будут раньше открывать и позже закрывать ради паломников, желающих прикоснуться к мощам святого Николая Чудотворца. Они будут находиться на территории Александро-Невской Лавры с 13 по 28 июля. Все это время "Площадь Александра Невского-2" будет открыта с 5.32 до 0.23. Администрация считает, что это увеличит доступность святыни и хотя бы частично уменьшит очередь паломников.

Отметим, что это не единственное решение городских властей, связанное с инфраструктурой вокруг Александро-Невской Лавры. Недавно мы писали, что безопасность православных верующих в этом районе будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.