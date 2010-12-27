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Двухлетняя малышка упала в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
Сегодня, 11:48
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TretyakovaS
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Двухлетняя малышка упала в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга

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Двухлетняя малышка провалилась в полный воды колодец на газоне "Парка 300-летия Санкт-Петербурга". Ребенка удалось спасти.

Как сообщает "Фонтанка", двухлетняя девочка провалилась в полный воды колодец на газоне "Парка 300-летия Санкт-Петербурга". Малышку удалось спасти.

Дочку из люка вытащил отец, с которым она накануне вечером гуляла в парке Приморского района. Девочка не пострадала, однако могла, ведь, по данным СМИ, в люке находилась труба, о которую чудом не ударилась. Незакрытый люк находился неподалеку от дорожки, на него встала двухлетняя девочка и сразу упала внутрь.

Происшествие привлекло внимание правоохранителей, которые ищут признаки преступления.

Теги: новости спб , происшествия спб , ребенок упал в люк
Категории: Новости СПб

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