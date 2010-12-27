Двухлетняя малышка упала в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга

Двухлетняя малышка провалилась в полный воды колодец на газоне "Парка 300-летия Санкт-Петербурга". Ребенка удалось спасти.

Как сообщает "Фонтанка", двухлетняя девочка провалилась в полный воды колодец на газоне "Парка 300-летия Санкт-Петербурга". Малышку удалось спасти.



Дочку из люка вытащил отец, с которым она накануне вечером гуляла в парке Приморского района. Девочка не пострадала, однако могла, ведь, по данным СМИ, в люке находилась труба, о которую чудом не ударилась. Незакрытый люк находился неподалеку от дорожки, на него встала двухлетняя девочка и сразу упала внутрь.



Происшествие привлекло внимание правоохранителей, которые ищут признаки преступления.