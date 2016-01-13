"Реальные пацаны" новый сезон: Колян и Лера ждут второго сына

Актеры сериала "Реальные пацаны" объявили о завершении съемок нового сезона. Правда, когда премьера 1 серии пока не известно. ориентировочно это произойдет весной.

Сразу несколько актеров сериала "Реальные пацаны" написали в своих аккаунтах в Instagram, что завершили работу над 10 сезоном истории о жизни обычных парней из Перми. О том, что работа над новыми эпизодами завершена написала актриса Зоя Бербер, играющая в сериале жену Коляна Леру. Она сказала, что сезон был снят, а о дате премьеры сообщит ТНТ. Она лишь сообщила, что команда решила устроить застолье в честь окончания работы.

Также отметился о завершении работы и самый главный герой – Николай Наумов. Он выложил снимок со съемочной площадки с подписью "Крайняя смена". Также об окончании съемок написал Антон Богданов или Антоха из сериала. Актер выложил фотографию, где он и Колян стоят в деловых костюмах. Сам Богданов ходит на костылях, так как в реальной жизни повредил ногу.

Кроме того, актеры дали понять всем поклонникам сериала, что предстоящий 10 или 5 сезон еще не конец. Скорее всего, сериал продлят на один сезон как минимум. Но так как некоторые считают один сезон за два из-за его разбития на блоки, то получается как минимум два новых сезона впереди.

Подписчики всех актеров бурно отреагировали на новость о предстоящем сезоне. В комментариях многие признавались в любви героям, актерам и самому сериалу. Некоторые при этом отмечали, что не хотели бы расставаться с любимыми героями.

Премьера 10 или 5 сезона "Реальных пацанов" состоится весной 2017 года. Но точной даты пока не называют. Подробностей сюжета новых серий пока нет. Есть только информация, что у Леры и Коляна появится второй ребенок. Скорее всего, как-то продолжится история с политической карьеров Коляна. Ведь в прошлой части 5 сезона (или в 9 сезоне) Наумов баллотировался в депутаты. Весь сезон был посвящен его предвыборной гонке. В этом нелегком деле его поддерживали Кован, Антоха и Лера. А их идеи и инициативы в нужное русло направляла пиарщица Олеся Геннадьевна.

Сериал выходит на телеканале ТНТ с 2010 года. В нем рассказывается о жизни простого парня Коляна и его друзей – Антохи и Вована. Первые сезоны снимали в Перми. Но позже и сами актеры, и герои перебрались в Москву. По задумке создателей сериала, в самом первом эпизоде герой попадается на краже. Ему предлагают избежать наказания, если он станет героем реалити-шоу "Реальные пацаны". Парню нужно будет честно жить под прицелами видеокамеры. Колян не хочет отправиться в тюрьму, поэтому соглашается. История о реальных пацанах стала одной из самых популярных и цитируемых. В Пермском крае историю о местных парнях признали культурным достоянием. Пилотная серия не понравилась жителям Перми, в которой и проходили действия. Однако за первый сезон сериал смог набрать внушительную аудиторию. А первая серия второго сезона (или позже 1 блока 1 сезона) стала одной из самых рейтинговых на телевидении в сезоне 2010-2011 годов.

Трех главных героев сериала зовут также как и актеров, играющих их. Это сделали для того, чтобы создать правдоподобный образ – будто зрители смотрят реалити-шоу. А не снятую по сценарию передачу.

Фото: Instagram / zberberr, antonbogdanov, kolyanaumov

Видео: канал Piter.tv