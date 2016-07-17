"Проповедник" 2 сезон: 3 серия выходит в переводе, Кастер отправляется в Новый Орлеан в поисках Бога

На AMC.com выходит новая серия сериала "Проповедник". 3 серию 2 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в этот понедельник, 3 июля. А вот перевода на русский придется ждать до вторника, 4 июля.

В грядущий понедельник в эфир выходит очередная серия сериала "Проповедник". В эфир начал выходить уже второй сезон этого мрачноватого сериала по комиксам. В 3 серии герои ищут новые приключения и продолжают следовать своей главной задаче. Очередной эпизод называется "Прелестницы" (Damsels).

Сюжет сериала рассказывает о событиях в жизни бывшего проповедника из Техаса Джесси Кастера, который ни много, ни мало борется с исчадьями ада. Герой очень суров, но справедлив. Как и большинство комиксов компании DC, этот отличается кровавостью и жестким сюжетом. Но не обходится и без смешных моментов. Вместе с Кастером путешествуют двое его товарищей: ирландский вампир-алкоголик Кэссиди и бывшая возлюбленная проповедника Тюлип О’Хара.

В новом сезоне разношерстная компания отправляется в дорожное приключение с одной только целью: найти Бога. Последний прячется где-то на земле. И все бы ничего, но попятам за друзьями идет жестокий убийца с дробовиком.

Троица направляется в Новый Орлеан. В серии ранее они получили намек на то, что Бог скрывается именно там. Однако они не смогут спокойно заняться поисками: в новом городе они ввязываются в проблемы.

Тюльпин скрывает от товарищей какую-то тайну. И именно в Новом Орлеане она может раскрыться. Этот секрет пришел из прошлого О’Хара. В чем суть тайны, мы, конечно, узнаем только из самой серии. Однако намекают, что она может губительно сказаться на всей троице.

Джесси знакомится с обворожительно блондинкой. Кажется она что-то знает о миссии Проповедника, а также располагает необходимыми данными. В результате Кастер останавливает грузовик, из которого выскакивают двое в белых одеждах и избивают его. Позже в промо мы видим, что его ведут куда-то под присмотром охраны.

Покровителя Убийц, роль которого исполняет Грэм Мактавиш, между тем тоже отправился в Новый Орлеан. Так как в конце прошлой серии ему рассказали о том, куда поехал Кастер. Нанятый Небесами безжалостный убийца преследует Проповедника с одной только целью: лишить того жизни.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / Sony Pictures Entertainment