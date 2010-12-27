Грузовик с медным ломом исчез по дороге из Петербурга в Белгородскую область

По пути из Петербурга в Белгородскую область пропал грузовик с медным ломом. Фура объявлена в розыск.

Как сообщает "Конкретно.ру", по пути из Петербурга в Белгородскую область пропал грузовик с медным ломом.Фура объявлена в розыск.



О пропаже фуры MAN с полуприцепом с госзнаками Смоленской области заявил начальник отдела закупок металлургической компании. Он рассказал, что 8 июля пропавший грузовик направился из металлургической компании во Фрунзенском районе Петербурга в Старый Оскол.



Водитель так и не добрался до пункта назначения и не вышел на связь.



Размер ущерба уточняется. Грузовик и шофер объявлены в розыск.