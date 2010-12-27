Как сообщает "Конкретно.ру", по пути из Петербурга в Белгородскую область пропал грузовик с медным ломом.Фура объявлена в розыск.
О пропаже фуры MAN с полуприцепом с госзнаками Смоленской области заявил начальник отдела закупок металлургической компании. Он рассказал, что 8 июля пропавший грузовик направился из металлургической компании во Фрунзенском районе Петербурга в Старый Оскол.
Водитель так и не добрался до пункта назначения и не вышел на связь.
Размер ущерба уточняется. Грузовик и шофер объявлены в розыск.
Сегодня, 13:17
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Грузовик с медным ломом исчез по дороге из Петербурга в Белгородскую область
По пути из Петербурга в Белгородскую область пропал грузовик с медным ломом. Фура объявлена в розыск.
Как сообщает "Конкретно.ру", по пути из Петербурга в Белгородскую область пропал грузовик с медным ломом.Фура объявлена в розыск.