Ремонты на Лесном и КАД породили огромные пробки

Вечером 10 июля дорожные работы серьезно затруднили движение на востоке КАД и в районе станции метро «Выборгская».

Как сообщает "Фонтанка", вечер понедельника 10 июля выдался тяжким для автомобилистов. Дорожные работы поспособствовали образованию огромной пробки на востоке КАД и в районе станции метро "Выборгская".



Ввиду закрытия участка Лесного проспекта пробки собрались как на самом Лесном, так и на Большом Сампсониевском проспекте и на Гренадерской улице.Помимо этого, "встряли" Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные в сторону Ушаковского моста.



На внешнем кольце КАД также скопилась пробка. от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.