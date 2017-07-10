Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 19:24
0
TretyakovaS
81
Код вставки плеера

Ремонты на Лесном и КАД породили огромные пробки

0
 
 

Вечером 10 июля дорожные работы серьезно затруднили движение на востоке КАД и в районе станции метро «Выборгская».

Как сообщает "Фонтанка", вечер понедельника 10 июля выдался тяжким для автомобилистов. Дорожные работы поспособствовали образованию огромной пробки на востоке КАД и в районе станции метро "Выборгская".

Ввиду закрытия участка Лесного проспекта пробки собрались как на самом Лесном, так и на Большом Сампсониевском проспекте и на Гренадерской улице.Помимо этого, "встряли" Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные в сторону Ушаковского моста.

На внешнем кольце КАД также скопилась пробка. от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

Теги: новости спб , пробки на лесной и кад , пробки спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5