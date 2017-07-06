Ждун станет звездой российского мультфильма

Организация CD Land приобрела у создателя "Ждуна", голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда в России. Об этом президент компании Юрий Цейтлин сообщил агентству городских новостей «Москва» 6 июля.

Как сообщает "Фонтанка", организация CD Land приобрела у создателя "Ждуна" Маргрит ван Брифорт права на использование этого бренда в РФ и СНГ. Об этом в четверг, 6 июля заявил президент компании Юрий Цейтлин.



По его словам, на данный момент одна из крупнейших коммерческих мультипликационных организаций приобрела у компании права на съемку мультсериала со "Ждуном".



На "Ждуна" у компании большие планы, ведь, по словам Цейтлина, его образ станет объектом рекламы и товаров народного потребления, а также у милого мема появится свой видеоблог.



Компания CD Land уже подала заявку на регистрацию бренда в России в Роспатент.



Стоит напомнить, что "Ждун" - это скульптура Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), которая установлена на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Существо олицетворяет ожидание приема к врачу. В начале 2017 года такой мем появился в соцсетях и получил огромную популярность.



Видео: https://vk.com/zhdun



