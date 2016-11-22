"Притяжение" Бондарчука: 26 января состоится премьера российского фильма о пришельцах

В четверг, 26 января, состоится российская премьера фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Смотреть фильм можно будет во всех кинотеатрах страны.

В кино выходит кинокартина "Притяжение" об инопланетянах, попавших в московское Чертаново. Премьера фильма назначена на 26 января 2017 года. Кроме российских зрителей фильм с первого дня смогут увидеть и жители Китая. Режиссером картины стал Федор Бондарчук ("Сталинград", "9 рота"). Над сценарием работали Олег Маловичко и Андрей Золотарев.

Создатели упомянули, что съемки их фильма проходили тайком. В разное время площадками становились несколько районов Москвы. Съемочную команду даже пускали на объекты Министерства обороны. А в съемках принимала участие современная военная техника российских вооруженных сил.

Сюжет держится под секретом, хотя его основные аспекты вроде бы понятны. В одном из Московских районов падает космический корабль. В результате крушения погибло множество людей. Пришельцы не идут на контакт, первая попытка с ними поговорить заканчивается ничем. Власти принимают решение оцепить район. Кроме всего прочего, вокруг места аварии начинают возводить стену. В районе вводят комендантский час. Все местные жители на пределе, они хотят ясности и боятся ситуации. Чтобы начать активное сопротивление им нужен лишь один толчок.

Уже посмотревшие кино критики сравнивают фильм с "Прибытием". По их словам – это альтернативный вариант этого блокбастера. История о том. Что произошло с кораблем пришельцев, приземлившихся в России. Есть немного в картине и от "Района №9".

Отмечают также, что "Притяжение" - это не совсем обычный фильм Федора Бондарчука. Режиссер окружил себя молодыми специалистами, которые только набирают опыт. Это помогло ему сделать картину более свежей и "про сегодняшний день". Оператором стал молодой Михаил Хасая, который ранее засветился в создании "Холодного фронта".

Все почти хором говорят, что новый фильм Бондарчука не соревнуется с голливудским кино. Да и темы озлобленных жителей, которые собираются отвоевывать родной район, оказалась не такой уж очевидной.

"Притяжение" скорее про подростков и для подростков. Одна из главных линий – это любовь двух героев, которые и пытаются наладить отношения с пришельцами. Борьба с пришельцами в Чертанове очень напоминает событие в другом районе Москвы. Погромы в Бирюлево. И сами создатели фильма это не скрывают.

Фото: кадры из фильма

Видео: трейлер