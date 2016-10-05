Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой
Сегодня, 13:36
0
Asyaromanenkova
557

Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой

0
 
 

По предварительным данным, девушка скончалась из-за несчастного случая в ванной. Перед смертью 33-летняя женщина не жаловалась на здоровье.

О смерти певицы и бывшей солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой сообщил исполнитель Прохор Шаляпин. Молодые люди дружили много лет. Исполнительница скончалась в возрасте 33-лет.

Смерть настигла певицу у себя дома во Владивостоке. Женщина была в отличном состоянии и не жаловалась на здоровье. Как рассказал Шаляпин изданию dni.ru, причиной смерти стал несчастный случай. По его словам, на голову Жанне упала полка, когда она принимала ванну. Дома никого не было, и помочь пострадавшей никто не мог. В итоге тело нашли только через сутки.

Шаляпин написал проникновенный пост в память о своей подруге. По его словам, девушка была невероятной души человек и талантливая певица. Молодые люди дружили с 1999 года, когда вместе участвовали в музыкальной передаче "Утренняя звезда". В недавнем разговоре с Прохором, Роштакова поделилась планами о возвращении в Москву.

Певица Жанна Роштакова вышла на сцену очень рано. Уже в 1999 она стала победителем в старшей вокальной категории "Утренняя звезда". Некоторое время исполнительница была участницей девичьей группы "Лицей".

Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой

Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой

Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой

Названа причина смерти экс-солистки группы "Лицей" Жанны Роштаковой

Фото: Instagram / roshtakovazhanna

Теги: группа лицей , жанна роштакова , лицей , причины смерти , причины смерти солистки группы лицей жанны роштаковой
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5