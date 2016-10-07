Хит-кино: Котийяр,"Рай" Кончаловского и новая "Ловушка"

Всем привет! Праздники заканчиваются, но у Вас еще есть шанс попасть в кино на громкие премьеры. Сегодня поговорим о новом триллере "Ловушка", российской премьере Кончаловского "Рай" и погрузимся в красоту французских пейзажей с Марион Котийяр в ленте "Иллюзия любви".

Ох, уж эта неугомонная Хейли Беннетт. Помните, та самая блондинка-любовница из "Девушки в поезде". Видимо, актрисе пришлось по душе такое амплуа. В премьере "Ловушка" мы увидим Хейли вновь. А вокруг истории опять будут загадки, страсть и убийства.





Сюжет происходит в криминальном Нью-Йорке прошлого века. Главный герой — архитектор Уолтер. Он живет вместе с красавицей женой Кларой и, на первый взгляд, они счастливы. Но в самый неожиданный момент, в жизни героя появляется другая девушка. Угадайте кто? Ага. Та самая Хейли Беннет. Тут-то и начинается самая жара. "Ловушка" - это экранизация книги Патриции Хайсмит, которая пользуется большой популярностью у сценаристов. Так, по романам писательницы уже сняли картины "Кэрол" и "Талантливый мистер Рипли". Состав картины получился поистине звездным. Главного героя сыграл актер Патрик Уилсон. А вот Джессика Бил исполнила Клару, жену Патрика. Кстати, во время съемок "Ловушки" девушка была беременна от своего мужа Джастина Тимберлейка. Чувствую, что малыш пойдет по стопам звездной мамочки.

Режиссер ленты Энди Годдар уже успел запомниться зрителям по картине "Зажигая звезды". Хотя некоторые предпочли бы стереть это из памяти, так как фильм провалился в прокате. Будем надеяться, что в этот раз Энди улыбнется удача.

Вторую премьеру представляет российский режиссер Андрей Кончаловский. Картину "Рай" можно назвать тяжелой, глубокой и настоящей. Сам режиссер признался, что снял фильм о духовном насилии. Ведь когда речь заходит о Холокосте и концлагерях — другого определения не подобрать.





В картине переплетаются судьбы трех героев - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Их столкновение приводит к совершенно неожиданным последствиям. Главную героиню Ольгу исполнила актриса Юлия Высоцкая. О том, что ей придется обриться наголо, Юлия узнала неожиданно для себя самой, уже во время съемок. Режиссер Андрей Кончаловский, сразу заявил, что снимает фильм не о физических страданиях. В картине нет отрубленных голов или частей тела. Это фильм о человеческих душах, о памяти и значении прошлого. "Рай" снимался исключительно в черно-белом варианте, чтобы максимально передать дух войны. Картина выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "лучший зарубежный фильм".



Двигаемся дальше. Как я люблю эти невероятные французские фильмы! Такое ощущение, что после просмотра становишься моложе лет на 10. Может в этом секрет режиссера Николь Гарсии? Ведь свой фильм "Иллюзия любви" женщина сняла в 70 лет и останавливаться на этом не собирается.



Картина описывает события после второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины Габриеллы. Она уверена, что уважения хватит для счастливого брака. Именно поэтому выходит замуж не по любви. Но все меняется, когда девушка встречает Андре.





Фильм "Иллюзия любви" является экранизацией одноимённого романа Милены Агус. По книге, действие происходит в Италии, но картину снимали во Франции. Главные актеры Марион Котийяр и Луи Гаррель уже неразлучная парочка. В этом году выходит их еще одна совместная картина "Призрак Измаила". Кстати, поклонников прекрасной Котийяр ждут обнаженные сцены героини. Поэтому, вы уже догадались, что картина "Иллюзия любви" выходит с пометкой 18+, и ее бюджет составил около 10 миллионов евро. Стоит ли говорить, что картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в прошлом году, и после просмотра зрители аплодировали стоя 7 минут.



Не жалейте времени на хорошие фильмы и любовь! Встретимся в кино.

Использованы официальные трейлеры фильмов "Иллюзия любви", "Рай" и "Ловушка".

Татьяна Кручинина, Анастасия Серманова