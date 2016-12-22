Хит-кино: Омар Си, танцы Гослинга и почему Джеймс Франко?

Всем привет и с Новым годом! 2017 только наступил, а наши кинотеатры уже готовы встречать гостей с премьерами! Окунемся в семейные отношения с Омаром Си, потанцуем с Райаном Гослингом и наконец-то поймем, почему девушки выбирают красавчика Джеймса Франко. Главные премьеры января!

Омар Си и его дочь

И начнем мы с семейной комедии "2+1". Вы тоже вспоминаете что-то знакомое? Все верно! Омар Си возвращается на большие экраны. Но в этот раз зрителей ждет совсем другой сюжет и другие герои!



В центре истории молодой человек Самуэль. Его жизнь абсолютно беспечна, до того момента, пока бывшая девушка не оставляет ему дочь Глорию. Ошарашенный отец не знает, что делать и вместе с малышкой отправляется на поиски матери в Лондон. Но история затягивается на 8 лет. Так и не найдя девушку, Самуэль осваивается в городе и привыкает к роли отца. Однажды мать возвращается. Чем закончится эта история смотрите с 12 января.





Несмотря на отсылки к фильму "1+1" или "Неприкасаемые", где Омар Си также исполнил главную роль, эти две картины не имеют ничего общего. В оригинале премьера называется "Завтра все только начинается". Для режиссера Хьюго Желен это второй полнометражный фильм после картины "Как братья".

Голливудские танцы



А теперь предлагаю немного потанцевать вместе с Райаном Гослингом и Эммой Стоун. В картине "Ла-Ла Ленд" у них это отлично получается. Лично я описала бы эту музыкальную драму тремя словами: танцевальная, джазовая и абсолютно новогодняя. Ну а остальной список дополните сами 12 января.



В центре сюжета история любви Себастьяна и Мии. Он – джазовый музыкант, который мечтает о большой сцене. Она – непутевая актриса. Однажды у них появляется шанс реализовать себя, но без личных жертв никак не обойтись.



Режиссер картины Дэмьен Шазелл, уже успел поразить зрителей фильмом "Одержимость", который в 2015 получил сразу 3 Оскара! Любопытно, что в "Ла-Ла Ленде" главную женскую роль должна была исполнить Эмма Уотсон, но она отказалась из-за съемок в картине "Красавица и чудовище". А Райан Гослинг наоборот отказался от роли в том фильме, чтобы появиться в этом. Кстати, актер отлично поет и играет на фортепиано. В этом зрители смогут убедиться лично! По словам создателя картины, "Ла-Ла Ленд" посвящается всем бесстрашным мечтателям.

Татуированный Джеймс Франко



И завершим наш топ комедией "Почему он?". Действительно, ну почему же Джеймс Франко? Девушки, а давайте-ка мы все вместе ответим на этот вопрос. Но для начала посмотрим премьеру в кино 12 января.





Выбор жениха для дочери – головная боль всех родителей. Но что, если выбор дочурки пал на татуированного и обезбашенного интернет-миллионера? О последствиях можно только догадываться, но скучать точно не придется. Еще бы! Ведь режиссер и сценарист ленты Джон Гамбург, известный по картинам "Знакомство с Факерами" и "Люблю тебя, чувак". Кстати, производством фильма "Почему он?" занялась компания Бена Стиллера "Red Hour Productions". Актерский состав получился не менее звездным! Заботливого отца сыграл Брайан Крэнстон, звезда сериала "Во все тяжкие", Зои Дойч – исполнила главную женскую роль. И она точно могла выбрать другого, но остановилась на Джеймсе Франко, и я ее так понимаю.



На этом у нас все! Не жалейте времени на хорошие фильмы и знакомства с родителями. Встретимся в кино!

Использованы официальные трейлеры фильмов "2+1", "Ла-Ла Ленд" и "Почему он?".

Татьяна Кручинина, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV