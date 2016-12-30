"Кухня": с кем соревнуется кондитер Луи в реальной жизни, и на кого не похож повар Федя?

20 апреля в прокат вышла комедия "Кухня. Последняя битва" режиссера Антона Федотова. В новом фильме зрителям предстоит увидеть не только уже давно полюбившихся героев популярного одноименного сериала: шеф-повара Баринова, Дмитрия Нагиева и других, но и новых, не менее интересных, персонажей. На пресс-показе картину представили актеры всеми любимой "Кухни" - Никита Тарасов и Михаил Тарабукин.

"На съемочной площадке проекта "Кухня" вообще, равно как и "Кухня. Последняя битва", с нами два шеф-повара. Один, конечно же, это Дмитрий Юрьевич Назаров, исполняющий роль Виктора Баринова, а второй – настоящий шеф-повар со своей командой. Всё, что зритель видит в кадре, готовится их руками с самого первого съемочного дня первого сезона», - признается Никита Тарасов.

Исполнитель роли кондитера Луи поделился и тем, что не так давно вернулся из родной Риги, где на домашней кухне устраивал кулинарный баттл со своими родителями. Актер улыбается:

"Надо сказать, что мама сдалась очень быстро, потому что она сказала: "Сынок, давай мы просто будем есть то, что ты готовишь. Это так вкусно". Я очень много, конечно же, почерпнул из сериала "Кухня», опять же благодаря ребятам-поварам, которые с нами работают".

А вот Михаил Тарабукин честно признался, что любые турниры, чемпионаты и соревнования его мало интересуют. Кроме этого, нам удалось узнать, что актер не видит ничего общего со своим героем Федей, ведь, на его взгляд, они совершенно разные люди.

"Во-первых, я очень нравлюсь женщинам, - без смущения признается Михаил, - в отличие от моего героя, которому за пять лет и два полнометражных фильма мною обожаемые и совершенно гениальные авторы так и не сдюжили придумать никакой роман с какой-нибудь милой барышней. Но я надеюсь, что всё впереди.

Во-вторых, я, конечно, не такой отчаянный, наглый авантюрист, как мой герой Фёдор Юрченко. В-третьих, я никогда не стал бы отчаянно бить и унижать своего друга и товарища, как это делает Федя с Сеней, а Сеня в свою очередь с Федей. У нас очень мало общего с моим героем, тем не менее, я его очень люблю и очень люблю наш проект"

Использованы материалы сайта YouTube



