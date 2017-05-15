Жареная рыбка, запах огурцов и Финский залив: в Петербург отметили "Праздник Корюшки"

Корреспонденты Piter.TV побывали на юбилейном фестивале проходной рыбки в "Ленэкспо" и узнали, почему она настолько популярна среди гостей и жителей города на Неве.

В минувший выходные, 13 и 14 мая, на берегу Финского залива со стороны Васильевского острова петербуржцы и гости Северной столицы собрались на площадке "Ленэкспо" ради маленькой проходной рыбки, давно уже ставшей одним из символов города. На "Празднике Корюшки" посетителей ждали самые разнообразные конкурсы и сюрпризы, соревнование по рыбной ловле, музыкальные выступления, мастер-классы, зарыбление и самые настоящие кулинарные изыски: генеральская уха и жареная лучеперая рыбка.

По легенде, еще Петр Великий ловил корюшку у берегов Заячьего острова, после чего ее готовили на открытом небе.

На юбилейном фестивале маленькой рыбке посвящали стихи и картины, боролись за памятные призы с изображением виновницы торжества и, конечно, наслаждались особенным вкусом жареной рыбы. Надо сказать, что за два дня на празднике съели почти тонну корюшки.

Впрочем, некоторым повезло больше всех: одна семья в конкурсе выиграла путешествие в Крым.

Анастасия Усцова, Мария Нанба

Видео: Piter.TV