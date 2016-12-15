Как сообщает "Конкретно.ру", в пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти, в результате которого погибли 63- летняя мать и 33-летняя дочь.
При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не выявлено. Причина возгорания устанавливается.
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Пожар под Ломоносовым унес жизни матери и дочери
В пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов в СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти. В результате пожара погибли два человека.
Как сообщает "Конкретно.ру", в пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти, в результате которого погибли 63- летняя мать и 33-летняя дочь.