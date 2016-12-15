Пожар под Ломоносовым унес жизни матери и дочери

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В пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов в СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти. В результате пожара погибли два человека.