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Пожар под Ломоносовым унес жизни матери и дочери
Сегодня, 16:47
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TretyakovaS
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Пожар под Ломоносовым унес жизни матери и дочери

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В пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов в СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти. В результате пожара погибли два человека.

Как сообщает "Конкретно.ру", в пятницу, 7 июля произошел пожар в одном из домов СНТ Фауна Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти, в результате которого погибли 63- летняя мать и 33-летняя дочь.

При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не выявлено. Причина возгорания устанавливается.

Теги: в пожаре под ломоносовым погибли мать и дочь , новости ленобласти , пожар под ломоносовым
Категории: Новости СПб

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