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На Витебском горело неэксплуатируемое здание
Сегодня, 17:19
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TretyakovaS
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На Витебском горело неэксплуатируемое здание

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В четверг, 6 июля на Витебском проспекте горело нежилое здание.

Как сообщает "Конкретно.ру", по номеру "01" в 13.50 рассказали о пожаре на Витебском проспекте, дом 15. В неиспользующемся здании площадь возгорания составила 4 кв. метра.

Уже через час пожар устранили.

Похожий случай произошел в Петроградском районе. Там в 3.20 горел чердак жилого дома на улице Подрезова, 2. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Горел строительный мусор.

Пламя ликвидировали уже утром, в 6.50.

Теги: новости спб , пожар на витебском , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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