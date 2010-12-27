На Витебском горело неэксплуатируемое здание

В четверг, 6 июля на Витебском проспекте горело нежилое здание.

Как сообщает "Конкретно.ру", по номеру "01" в 13.50 рассказали о пожаре на Витебском проспекте, дом 15. В неиспользующемся здании площадь возгорания составила 4 кв. метра.



Уже через час пожар устранили.



Похожий случай произошел в Петроградском районе. Там в 3.20 горел чердак жилого дома на улице Подрезова, 2. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Горел строительный мусор.



Пламя ликвидировали уже утром, в 6.50.