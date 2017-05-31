Пожар на Остужевском рынке Воронежа сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на "вьетнамском" рынке и опубликовали в интернете

Накануне вечером, 30 мая, в Воронеже на Остужевском рынке произошел серьезный пожар.

В 18.35 на диспетчерский пульт спасательных служб поступило сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Воронежа, по адресу: улица Остужева, д.47. Загорелось складское помещение на территории Остужевского рынка. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 43 спасателя и 14 единиц спецтехники.

В результате пожара пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются специалистами.

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