Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

Приближается романтичный праздник: День святого Валентина. Девушки и парни по всей России готовятся отпраздновать 14 февраля. Многие влюбленные уже заготовили подарки, а некоторые только собираются выбирать их. Канал Piter.TV знает, что в этом деле нельзя обойтись без красивого поздравления.

На носу самый романтичный и милый праздник года – День Всех Влюбленных. 14 февраля даже самые черствые люди начинают верить в любовь. Везде полно сердечек, цветов и других символов отношений. Все кафе, кинотеатры и другие заведения забиты парочками.

День святого Валентина – это шанс сказать своей второй половинке, как сильно вы ее или его любите. При этом каждый старается поразить своего избранника или избранницу. Неплохим дополнением к любому подарку будут открытки с небольшими стихотворениями.

Но не значит, что поздравлять надо только возлюбленных или супругов. Валентинку или поздравительную смс можно отправить друзьям и родителям. Для этого также подойдут небольшие стихотворения, которые легко можно послать в сообщении.

Поздравления на 14 февраля для друга или подруги



В день святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю,

Пусть любовь преград не знает,

И февральская метель

Не испортит этот день!

***

В День святого Валентина

Я желаю от души:

Радости, любви взаимной

И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,

Самых праздничных минут,

Счастье — рядом, несомненно,

Ты об этом не забудь!

С Днем святого Валентина!

Пусть любовь царит в судьбе.

И отступит пусть рутина,

Радость чтоб пришла к тебе.

Чтоб сбывались все мечты,

В этот праздник пожелаю:

Пусть приносит Валентин

Исполнение всех желаний!

***

С Днем влюбленных поздравляю.

Счастья, радости желаю.

По секрету я скажу:

Я тобою дорожу!

Пусть горячая любовь

Разгоняет твою кровь.

Много нежности и ласки!

Будет всё пускай как в сказке!

***

С Днем влюбленных поздравляю,

И тебе я пожелаю,

Чтоб в душе любовь жила,

Ожила, чтобы мечта!

Чтобы все в порядке было,

Все плохое отступило,

Одиночества не знать,

Никогда не унывать!



Поздравления на 14 февраля для пары



С Днем святого Валентина я хочу поздравить вас,

Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час,

Чтоб она не покидала ваше сердце никогда,

Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!

***

С Днем влюбленных поздравляю.

Пожелать хочу я вам,

Чтоб любовь была взаимной,

Без обид, без ссор, без драм.

Половинку берегите,

О любви своей большой

Чаще ей вы говорите,

Ведь вдвоем вам хорошо!

Круглый год по всей планете

Валентин любовь разносит.

Тем, кто ждет, и тем, кто верит,

Это чувство преподносит.

Но, в один из дней февральских,

Он с проверкою идет.

Всех влюбленных проверяет,

Кто как дар сей бережет.

Пусть же, к вам явясь с проверкой,

И один лишь бросив взгляд,

Валентин от счастья плакал

Очень много лет подряд!

***

С Днем святого Валентина!

Жизнь пускай будет малиной,

Чтоб в совете и любви

Проходили ваши дни.

Пусть любовь взаимной будет,

Остальное всё пребудет:

И здоровье, и удача,

Ведь не может быть иначе.

Всем, кто любит и любим,

Помогает Валентин.



Поздравления на 14 февраля для любимой или любимого



День влюбленных — это повод

Вновь сказать тебе «люблю».

Это повод, чтобы вместе

Встретить раннюю зарю.

Будьте молоды, красивы

И безбашенны в душе,

Будет пусть у вас счастливым

Путь к заветнейшей мечте!

***

Ангел мой, моя отрада

Поздравляю с нашим днём!

Мне твоя любовь — награда

Будем счастливы вдвоём.

Нежность пусть не иссякает

В наших любящих сердцах.

Скажем всем, что так бывает,

Мы с улыбкой на губах.

Пусть звезда, с небес сияя,

Нас ведёт через года.

И любовь та неземная

С нами будет навсегда.

***

В день святого Валентина,

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка — страстная,

Как мишутка — няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

Также мы писали Идеи оригинальных подарков на День святого Валентина и Куда пойти в День Святого Валентина в Петербурге?

Фото: открытие источники

Видео: канал Piter.tv