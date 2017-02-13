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Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

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Приближается романтичный праздник: День святого Валентина. Девушки и парни по всей России готовятся отпраздновать 14 февраля. Многие влюбленные уже заготовили подарки, а некоторые только собираются выбирать их. Канал Piter.TV знает, что в этом деле нельзя обойтись без красивого поздравления.

На носу самый романтичный и милый праздник года – День Всех Влюбленных. 14 февраля даже самые черствые люди начинают верить в любовь. Везде полно сердечек, цветов и других символов отношений. Все кафе, кинотеатры и другие заведения забиты парочками.

День святого Валентина – это шанс сказать своей второй половинке, как сильно вы ее или его любите. При этом каждый старается поразить своего избранника или избранницу. Неплохим дополнением к любому подарку будут открытки с небольшими стихотворениями.

Но не значит, что поздравлять надо только возлюбленных или супругов. Валентинку или поздравительную смс можно отправить друзьям и родителям. Для этого также подойдут небольшие стихотворения, которые легко можно послать в сообщении.

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

Поздравления на 14 февраля для друга или подруги


В день святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю,
Пусть любовь преград не знает,
И февральская метель
Не испортит этот день!

***

В День святого Валентина
Я желаю от души:
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут,
Счастье — рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

С Днем святого Валентина!
Пусть любовь царит в судьбе.
И отступит пусть рутина,
Радость чтоб пришла к тебе.

Чтоб сбывались все мечты,
В этот праздник пожелаю:
Пусть приносит Валентин
Исполнение всех желаний!

***

С Днем влюбленных поздравляю.
Счастья, радости желаю.
По секрету я скажу:
Я тобою дорожу!

Пусть горячая любовь
Разгоняет твою кровь.
Много нежности и ласки!
Будет всё пускай как в сказке!

***

С Днем влюбленных поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Чтоб в душе любовь жила,
Ожила, чтобы мечта!

Чтобы все в порядке было,
Все плохое отступило,
Одиночества не знать,
Никогда не унывать!

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах


Поздравления на 14 февраля для пары


С Днем святого Валентина я хочу поздравить вас,
Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час,
Чтоб она не покидала ваше сердце никогда,
Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!

***

С Днем влюбленных поздравляю.
Пожелать хочу я вам,
Чтоб любовь была взаимной,
Без обид, без ссор, без драм.

Половинку берегите,
О любви своей большой
Чаще ей вы говорите,
Ведь вдвоем вам хорошо!

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

Круглый год по всей планете
Валентин любовь разносит.
Тем, кто ждет, и тем, кто верит,
Это чувство преподносит.

Но, в один из дней февральских,
Он с проверкою идет.
Всех влюбленных проверяет,
Кто как дар сей бережет.

Пусть же, к вам явясь с проверкой,
И один лишь бросив взгляд,
Валентин от счастья плакал
Очень много лет подряд!

***

С Днем святого Валентина!
Жизнь пускай будет малиной,
Чтоб в совете и любви
Проходили ваши дни.
Пусть любовь взаимной будет,
Остальное всё пребудет:
И здоровье, и удача,
Ведь не может быть иначе.
Всем, кто любит и любим,
Помогает Валентин.

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах


Поздравления на 14 февраля для любимой или любимого


День влюбленных — это повод
Вновь сказать тебе «люблю».
Это повод, чтобы вместе
Встретить раннюю зарю.

Будьте молоды, красивы
И безбашенны в душе,
Будет пусть у вас счастливым
Путь к заветнейшей мечте!

***

Ангел мой, моя отрада
Поздравляю с нашим днём!
Мне твоя любовь — награда
Будем счастливы вдвоём.

Нежность пусть не иссякает
В наших любящих сердцах.
Скажем всем, что так бывает,
Мы с улыбкой на губах.

Пусть звезда, с небес сияя,
Нас ведёт через года.
И любовь та неземная
С нами будет навсегда.

***

В день святого Валентина,
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.

Оригинальные и милые поздравления с Днем святого Валентина 2017 в стихах

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Фото: открытие источники

Видео: канал Piter.tv

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Категории: Общество

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