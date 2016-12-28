Поздравления с Днем медсестры 2017 в стихах

Медицинские сестры и братья в пятницу, 12 мая, празднуют свой профессиональный праздник. В этот день вы можете отправить короткие смс поздравления в стихах своим родным и близким, трудящимся на этой непростой должности. Медсестры всегда помогают врачам и готовы оказать помощь пациентам. Медбратья делают работу докторов проще и облегчают выздоровление. Порой пациенты не ценят работу этих медицинских сотрудников. Поэтому в их день стоит подбодрить их небольшим поздравлением.
Праздник отмечается 12 мая в день рождения Флоренс Найтингейл. Англичанки, которая основала систему подготовки младшего медицинского персонала. Храбрая женщина во время Крымской войны организовала уход за раненными и активно устанавливала принципы санитарии. Благодаря ее работе значительно снизилась смертность.
Праздновать день медсестры и медбрата начали в 1971 году. А с 1993 года этот день отметается в России.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДСЕСТРЫ В СТИХАХ
Кто такая медсестра?
И красива, и умна!
Знает четко свое дело,
Выполняет всё умело!
Пожелать хочу с душой,
Чтобы в жизни был покой,
За дежурства чтоб платили,
Чтобы адский труд ценили.
***
Медсестра — это хранитель,
Буйных смелый укротитель,
Ангел, что у нас под боком,
Помощь всему миру скопом.
Чтобы место уступали,
Люди чтоб добрее стали.
Пусть никто не забывает,
Кто на помощь прибегает.
***
С праздником всех медсестер поздравляем,
Побольше терпения, вам мы желаем.
Пусть ваши труды не легки иногда,
Но пользу больному приносят всегда.
Сегодня поздравим вас от души,
С днем самым чудесным — медицинской сестры.
Пусть праздник подарит тепло и уют,
Печали, невзгоды пусть сразу уйдут.
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
***
Поздравляю с Днем медицинской сестры,
О профессии всем мы напомнить должны.
Здоровье наше — он и есть предмет заботы их.
Да пусть поменьше будет каждый день больных.
Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно,
А премии — чтоб ежемесячной, достойной!
Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать,
О трудностях работы вам дома забывать.
Крепкого здоровья — ну просто на "отлично",
Радости в делах и бурной жизни личной!
Удача пусть надежной будет и привычной.
***
Медицинская сестра,
Как добрый доктор Айболит,
Прямо с самого утра,
Все в твоих руках кипит,
Знаешь ты свою работу,
Все тебе здесь по плечу,
За твою нежность и заботу,
Сказать спасибо я хочу!
С Днем медсестры, от всей души,
Тебя я поздравляю,
Здоровья крепкого, любви,
И счастья я желаю!
Медицинскую сестру
От души мы поздравляем,
И любви, и вдохновенья,
Доброты тебе желаем!
Будь прекрасна, как цветок,
Что цветет, беды не зная,
Будь любима и люби,
В счастье, веры не теряя!
Пусть больные и друзья
Тебя просто обожают,
А цветы и поздравок
Тебе душу согревают!
***
С международным днём
Медицинской сестры,
Желаем счастья во всём,
И в душе простоты!
Пациентов Вам добрых
И весёлых всегда,
Дней чудесных и бодрых,
Чтоб сияли глаза!
Чтоб душа аж порхала,
Сердце билось лишь в такт,
И вовек не страдало,
Стуча четко: тик-так!
***
Медицинская сестра — образ милосердия.
Доброты душа полна, честности, усердия.
Назначения врача выполняешь правильно.
С профессиональным днем поздравляем пламенно!
Счастья, нежности, любви мы желаем искренне,
Пусть от радости в глазах чаще пляшут искорки.
За поддержку в трудный час и за слово теплое
Будет жизнь пускай твоя светлая и добрая.
***
Ваша профессия достойна уважения,
Ведь благородство в ней и доброта.
Душевные примите поздравления,
Ваш труд, как воздух, нужен нам всегда.
Желаю вам здоровья, долголетия,
Благополучия, поддержки от семьи.
Дарю цветов душистые соцветия
И пожелания сердечные мои.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДСЕСТРЫ В ПРОЗЕ
Пусть и в этот день, и во все другие звучат в ваш адрес слова благодарности за то, что вы помогаете людям в трудные часы их жизни. В моменты, когда больно и страшно. Особенно хочется пожелать вам здоровья, добра, оптимизма, только положительных эмоций на работе и дома.
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Поздравляю с международным днем медицинской сестры! Желаю стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед, трудовых заслуг. Самое важное в жизни — быть нужным, полезным; и знать, что помощь — основа мира! Спасибо за чудесную профессию, покоряющую сердца!
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В такой прекрасный праздник — День медицинской сестры, хотим вам пожелать удачи, и чтобы было много счастья в жизни. Пусть ваши пациенты будут благодарны, и не услышите вы никогда обидных фраз. Пусть работа будет в радость, и лечит всех лишь один ваш тёплый взгляд.
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В Международный день медицинской медсестры пожелать хочу добрых пациентов и бравой деятельности, лёгкой работы и большой удачи, отменного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.
Больше поздравлений в стихах и прозе на сайте.
Фото: открытые источники, Instagram / lerapawuna
Видео: Piter.tv