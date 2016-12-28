Поздравления с Днем медсестры 2017 в стихах

В пятницу, 12 мая, в России празднуют День медицинской сестры. Если ваши знакомые, друзья и родственники трудятся на должности медсестры или медбрата, то самым лучшим способом поздравить их будет отправить стихотворение в смс или через социальные сети.

Медицинские сестры и братья в пятницу, 12 мая, празднуют свой профессиональный праздник. В этот день вы можете отправить короткие смс поздравления в стихах своим родным и близким, трудящимся на этой непростой должности. Медсестры всегда помогают врачам и готовы оказать помощь пациентам. Медбратья делают работу докторов проще и облегчают выздоровление. Порой пациенты не ценят работу этих медицинских сотрудников. Поэтому в их день стоит подбодрить их небольшим поздравлением.

Праздник отмечается 12 мая в день рождения Флоренс Найтингейл. Англичанки, которая основала систему подготовки младшего медицинского персонала. Храбрая женщина во время Крымской войны организовала уход за раненными и активно устанавливала принципы санитарии. Благодаря ее работе значительно снизилась смертность.

Праздновать день медсестры и медбрата начали в 1971 году. А с 1993 года этот день отметается в России.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДСЕСТРЫ В СТИХАХ

Кто такая медсестра?

И красива, и умна!

Знает четко свое дело,

Выполняет всё умело!

Пожелать хочу с душой,

Чтобы в жизни был покой,

За дежурства чтоб платили,

Чтобы адский труд ценили.

***

Медсестра — это хранитель,

Буйных смелый укротитель,

Ангел, что у нас под боком,

Помощь всему миру скопом.

Чтобы место уступали,

Люди чтоб добрее стали.

Пусть никто не забывает,

Кто на помощь прибегает.

***

С праздником всех медсестер поздравляем,

Побольше терпения, вам мы желаем.

Пусть ваши труды не легки иногда,

Но пользу больному приносят всегда.

Сегодня поздравим вас от души,

С днем самым чудесным — медицинской сестры.

Пусть праздник подарит тепло и уют,

Печали, невзгоды пусть сразу уйдут.

Мы сегодня поздравляем

Всех на свете медсестер!

За бесценный труд и помощь

Низкий наш вам всем поклон.

Пусть счастливы будут семьи,

Детки радуют всегда.

Мира, счастья и достатка

Вам на долгие года.

***

Поздравляю с Днем медицинской сестры,

О профессии всем мы напомнить должны.

Здоровье наше — он и есть предмет заботы их.

Да пусть поменьше будет каждый день больных.

Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно,

А премии — чтоб ежемесячной, достойной!

Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать,

О трудностях работы вам дома забывать.

Крепкого здоровья — ну просто на "отлично",

Радости в делах и бурной жизни личной!

Удача пусть надежной будет и привычной.

***

Медицинская сестра,

Как добрый доктор Айболит,

Прямо с самого утра,

Все в твоих руках кипит,

Знаешь ты свою работу,

Все тебе здесь по плечу,

За твою нежность и заботу,

Сказать спасибо я хочу!

С Днем медсестры, от всей души,

Тебя я поздравляю,

Здоровья крепкого, любви,

И счастья я желаю!

Медицинскую сестру

От души мы поздравляем,

И любви, и вдохновенья,

Доброты тебе желаем!

Будь прекрасна, как цветок,

Что цветет, беды не зная,

Будь любима и люби,

В счастье, веры не теряя!

Пусть больные и друзья

Тебя просто обожают,

А цветы и поздравок

Тебе душу согревают!

***

С международным днём

Медицинской сестры,

Желаем счастья во всём,

И в душе простоты!

Пациентов Вам добрых

И весёлых всегда,

Дней чудесных и бодрых,

Чтоб сияли глаза!

Чтоб душа аж порхала,

Сердце билось лишь в такт,

И вовек не страдало,

Стуча четко: тик-так!

***

Медицинская сестра — образ милосердия.

Доброты душа полна, честности, усердия.

Назначения врача выполняешь правильно.

С профессиональным днем поздравляем пламенно!

Счастья, нежности, любви мы желаем искренне,

Пусть от радости в глазах чаще пляшут искорки.

За поддержку в трудный час и за слово теплое

Будет жизнь пускай твоя светлая и добрая.

***

Ваша профессия достойна уважения,

Ведь благородство в ней и доброта.

Душевные примите поздравления,

Ваш труд, как воздух, нужен нам всегда.

Желаю вам здоровья, долголетия,

Благополучия, поддержки от семьи.

Дарю цветов душистые соцветия

И пожелания сердечные мои.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕДСЕСТРЫ В ПРОЗЕ



Пусть и в этот день, и во все другие звучат в ваш адрес слова благодарности за то, что вы помогаете людям в трудные часы их жизни. В моменты, когда больно и страшно. Особенно хочется пожелать вам здоровья, добра, оптимизма, только положительных эмоций на работе и дома.

***

Поздравляю с международным днем медицинской сестры! Желаю стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед, трудовых заслуг. Самое важное в жизни — быть нужным, полезным; и знать, что помощь — основа мира! Спасибо за чудесную профессию, покоряющую сердца!

***

В такой прекрасный праздник — День медицинской сестры, хотим вам пожелать удачи, и чтобы было много счастья в жизни. Пусть ваши пациенты будут благодарны, и не услышите вы никогда обидных фраз. Пусть работа будет в радость, и лечит всех лишь один ваш тёплый взгляд.

***

В Международный день медицинской медсестры пожелать хочу добрых пациентов и бравой деятельности, лёгкой работы и большой удачи, отменного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.

Больше поздравлений в стихах и прозе на сайте.

Фото: открытые источники, Instagram / lerapawuna

Видео: Piter.tv