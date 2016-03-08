Прикольные поздравления в стихах и прозе на 8 Марта

Прекрасный праздник 8 марта приближается. Настало время подумать о подарках и поздравления женщинам. Необычные идеи для смс и сообщений с юмором в стихах, и прозе для вас.

Приближается приятный и романтичный праздник весны. В Международный женский день принято одаривать женщин любовью и заботой. Хотя для того, чтобы сделать сюрприз любимым и родным не нужен особый повод.

Изначально праздник символизировал равноправие между мужчинами и женщинами. Но со временем он стал носить несколько другой характер. 8 марта стали чествовать женщин, мам, дочерей и бабушек. В этот день принято дарить цветы, сладости и милые мелочи. Любой подарок можно сопроводить коротким поздравлением в стихах или прозе. А тем, кто далеко от вас, можно отправить смс с поздравлениями.

Поздравления с 8 марта в стихах



Сегодня праздник важный очень,

Сегодня избы не горят,

И даже кони, между прочим,

Спокойно, мирно где-то спят!

Сегодня ведь Восьмое марта —

Сегодня день мужских хлопот,

Девчатам отдохнуть бы надо

И оторваться за весь год!

Желаю, чтоб у каждой дамы

Был персональный олигарх,

С ним покорять моря и страны,

В любви купаться и цветах!

***

Девчонки, кошечки родные,

Имейте шубки дорогие,

Духи, колечки и подарки

В честь дня весны 8 Марта!

Пускай у каждой будет кот,

Не приносящий вам хлопот.

Чтоб проявлял о вас заботу

Не только в марте, круглый год!

Здоровья, милые подружки,

Держите ушки на макушке.

И пусть волшебный день весны

Исполнит все ваши мечты!

***

Пусть от вашей красоты

Мужики разинут рты.

Денег столько получать,

Тратить чтоб не успевать.

Мужья всю жизнь

Пусть холят и лелеют,

А на других глядеть

Даже не смеют.

Желаем идеальных всем фигур,

Чтоб без диет и всяких процедур!

Тебе желаю я найти

В своей квартире шубку,

Ключ от машины, миллион

И клевого Мишутку!

8 Марта провести

В отеле на Мальдивах,

И чтобы в жизни у тебя

Все было так красиво!

***

С 8 Марта, супер-леди!

Веселись, люби, мечтай:

Пусть завидуют соседи,

Станет жизнь твоя, как рай.

Будет дом пусть полной чашей,

Пол мужской — у ног твоих,

А сама — стройнее, краше

Всех моделей и актрис!

***

Восьмого марта искренне желаю

Тебе чудесных женских мелочей:

Пусть вес себя сам убавляет,

Ну а достаток прибавляется скорей.

От шмоток шкаф пусть точно лопнет,

Желаю новых драгоценностей тебе.

Успех проблемы пусть прихлопнет,

Чтоб ты была всегда на высоте.



В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

***

С 8 Марта поздравляю!

Солнышка лучей желаю,

Ароматов всех цветов

И желанных самых слов.

Позитива в жизни чаще,

Чтоб судьба была послаще,

Чтоб везло в делах бы личных,

Новостей тебе отличных!

***

Цвети, как яркая мимоза,

Будь, как фиалочка, нежна,

Будь страстной, милой, словно роза,

Неотразимой — как луна.

Будь всех красивей и добрее,

Чтоб оценила вся семья,

Всех элегантней и нежнее!

И с женским праздником тебя!

***

Женский день...Букетов краски,

Яркий блеск любимых глаз.

В этот чудный женский праздник

Мы желаем вам сейчас:

Круглый год сплошного лета,

Выглядеть всегда на «пять»,

Чтобы как в стихах поэтов

Красотой мужчин сражать!

Поздравления с 8 марта в прозе



В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

***

С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!

***

От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днём — 8 марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.

Всех дам поздравляем с праздником. Желаем счастья, любви, еще большей красоты. Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями. Мы вас любим, ценим, просто обожаем!

***

Дорогие наши женщины! Не зря ваш день празднуют весной, ведь именно в эту пору расцветают прекрасные цветы, растают реки и солнце начинает отдавать свое тепло. Так и вы, отдаете свой свет и теплоту, за что мы будем вам вечно благодарны. Расцветайте, дорогие наши. С праздником!

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv