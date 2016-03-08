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Прикольные поздравления в стихах и прозе на 8 Марта

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Прекрасный праздник 8 марта приближается. Настало время подумать о подарках и поздравления женщинам. Необычные идеи для смс и сообщений с юмором в стихах, и прозе для вас.

Приближается приятный и романтичный праздник весны. В Международный женский день принято одаривать женщин любовью и заботой. Хотя для того, чтобы сделать сюрприз любимым и родным не нужен особый повод.

Изначально праздник символизировал равноправие между мужчинами и женщинами. Но со временем он стал носить несколько другой характер. 8 марта стали чествовать женщин, мам, дочерей и бабушек. В этот день принято дарить цветы, сладости и милые мелочи. Любой подарок можно сопроводить коротким поздравлением в стихах или прозе. А тем, кто далеко от вас, можно отправить смс с поздравлениями.

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс

 

Поздравления с 8 марта в стихах


Сегодня праздник важный очень,
Сегодня избы не горят,
И даже кони, между прочим,
Спокойно, мирно где-то спят!

Сегодня ведь Восьмое марта —
Сегодня день мужских хлопот,
Девчатам отдохнуть бы надо
И оторваться за весь год!

Желаю, чтоб у каждой дамы
Был персональный олигарх,
С ним покорять моря и страны,
В любви купаться и цветах!

***

Девчонки, кошечки родные,
Имейте шубки дорогие,
Духи, колечки и подарки
В честь дня весны 8 Марта!

Пускай у каждой будет кот,
Не приносящий вам хлопот.
Чтоб проявлял о вас заботу
Не только в марте, круглый год!

Здоровья, милые подружки,
Держите ушки на макушке.
И пусть волшебный день весны
Исполнит все ваши мечты!

***
Пусть от вашей красоты
Мужики разинут рты.
Денег столько получать,
Тратить чтоб не успевать.
Мужья всю жизнь
Пусть холят и лелеют,
А на других глядеть
Даже не смеют.
Желаем идеальных всем фигур,
Чтоб без диет и всяких процедур!

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс

Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!

8 Марта провести
В отеле на Мальдивах,
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!

***

С 8 Марта, супер-леди!
Веселись, люби, мечтай:
Пусть завидуют соседи,
Станет жизнь твоя, как рай.

Будет дом пусть полной чашей,
Пол мужской — у ног твоих,
А сама — стройнее, краше
Всех моделей и актрис!

***

Восьмого марта искренне желаю
Тебе чудесных женских мелочей:
Пусть вес себя сам убавляет,
Ну а достаток прибавляется скорей.

От шмоток шкаф пусть точно лопнет,
Желаю новых драгоценностей тебе.
Успех проблемы пусть прихлопнет,
Чтоб ты была всегда на высоте.

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс


В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!

***

С 8 Марта поздравляю!
Солнышка лучей желаю,
Ароматов всех цветов
И желанных самых слов.

Позитива в жизни чаще,
Чтоб судьба была послаще,
Чтоб везло в делах бы личных,
Новостей тебе отличных!

***

Цвети, как яркая мимоза,
Будь, как фиалочка, нежна,
Будь страстной, милой, словно роза,
Неотразимой — как луна.

Будь всех красивей и добрее,
Чтоб оценила вся семья,
Всех элегантней и нежнее!
И с женским праздником тебя!

***

Женский день...Букетов краски,
Яркий блеск любимых глаз.
В этот чудный женский праздник
Мы желаем вам сейчас:

Круглый год сплошного лета,
Выглядеть всегда на «пять»,
Чтобы как в стихах поэтов
Красотой мужчин сражать!

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс

 

Поздравления с 8 марта в прозе


В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

***

С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!

***

От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днём — 8 марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс

Всех дам поздравляем с праздником. Желаем счастья, любви, еще большей красоты. Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями. Мы вас любим, ценим, просто обожаем!

***

Дорогие наши женщины! Не зря ваш день празднуют весной, ведь именно в эту пору расцветают прекрасные цветы, растают реки и солнце начинает отдавать свое тепло. Так и вы, отдаете свой свет и теплоту, за что мы будем вам вечно благодарны. Расцветайте, дорогие наши. С праздником!

поздравления с 8 марта 2017 женщинам в стихах в прозе с юмором прикольные смешные короткие смс

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv

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Категории: Общество

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