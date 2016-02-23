День защитника Отечества: прикольные поздравления в стихах и прозе с 23 февраля

Самый мужественный праздник зимы уже много лет празднуют 23 февраля. В День защитника Отечества девочки и женщины поздравляют всех мужчин. И тех. Кто защищал Родину, и тех, кто только собирается это делать. Сейчас уже мало кто знает, что празднование этого дня началось с 1918 года, когда в молодой советской стране подписали Декрет о Рабоче-крестьянской Красной Армии. С тех пор торжество несколько раз меняло название свое название и приобрело окончательное в 2002 году.
Поздравить любимых мужчин или женщин, занимающихся защитой Родины, можно отправив смс или сообщение в социальной сети. Очень приятно получать поздравления в стихах и прозе.
Поздравления с 23 февраля в стихах
С этим праздником мужским
Я вас поздравляю,
Смелым быть и боевым
От души желаю.
Пусть здоровье будет крепким,
А доход — очень большим,
Кулак будет сильным, цепким,
Сердце — вечно молодым!
***
Праздников много на свете,
Самый мужской — лишь один.
Наших защитников милых
Сегодня поздравить хотим.
Будьте здоровы, богаты,
Пусть хватит сил вам на всё!
Счастье, любовь будут рядом,
В радости жизнь вся пройдет!
***
В день мужества и зрелости,
В день гордости и смелости,
Хочу мужчинам пожелать
Признания и верности!
Чтобы подруги ждали,
Друзья не предавали,
Родители не плакали,
А деньги... тихо капали.
Защитникам Отечества
Спешим мы пожелать —
Быть стойкими и сильными!
Вовек не унывать!
Пусть все ваши старания
Не пропадают зря!
Позвольте нам поздравить вас
С 23 Февраля!
***
Сегодня праздник для мужчин,
Не ждущих для добра причин.
Сегодня праздник для ребят,
Для отслуживших и для солдат.
Здоровья Вам на много лет,
В любых делах всегда побед.
Пусть окружает только счастье,
Пусть позабудут Вас ненастья!
***
На 23 Февраля
Желаю умным быть и сильным,
Всех целей в жизни достигать,
Быть смелым, хитрым, прозорливым!
Найти любовь, свой дом, семью —
Беречь их крепко, что есть силы.
Быть крепким парнем, боевым,
Везучим, ярким и счастливым!
Хотим поздравить мы мужчин,
Хотим им пожелать,
Чтоб в жизни не было причин
Грустить или страдать.
Мы ценим вас и любим очень,
Опора наша вы и жизнь.
Для вас — все дни наши, и ночи.
Мы вашей силой дорожим.
***
Самый сильный, самый смелый,
Самый лучший ты военный.
Поздравляем в этот час,
Пусть уйдут тревоги в раз.
Пусть судьба будет в ответе,
И хранит тебя по свету.
Чтоб здоровье было много,
Никогда не знай тревоги.
***
Быть мужчиной всегда пожелаю
В Отечества защитника день!
Быть крепким, здоровым желаю,
Позабыть про усталость и лень.
Быть опорой всегда и защитой,
Обещанья всегда выполнять.
Неба мирного я пожелаю,
Чтоб оружие в руки не брать.
Поздравления с 23 февраля в прозе
Поздравляю самого смелого из отважных, самого мужественного из храбрых, самого неустрашимого из всех, самого благородного защитника Отечества. Желаю, чтобы в любых делах ты использовал свои замечательные мужские качества с минимумом риска, но в конечном итоге всегда одерживал большие и красивые победы.
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Поздравляю с истинно мужским праздником 23 февраля! Желаю добра, удачи, любви, оптимизма, еще больше мужества и отваги. Пусть женщины чувствуют себя рядом с тобой, как за каменной стеной. Будь всегда опорой и поддержкой для близких и родных. С Днем защитника отчества!
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23 февраля – это праздник, аналогичный женскому 8 марта, но в мужской интерпретации! В этот день необходимо исполнять любые мужские желания, даже самые маленькие. Нужно приготовить любимое блюдо, накрыть на стол и заранее позаботиться о подарке. И главное: не забывайте хвалить своего мужчину! С 23 февраля, дорогие наши защитники!
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Самого обаятельного, симпатичного, импозантного, мужественного, стильного, красивого, оригинального, умного, отзывчивого, доброго, работоспособного, трудолюбивого, целеустремленного, любознательного, справедливого, самоуверенного, самостоятельного и тактичного мужчину без недостатков я от всего сердца поздравляю с 23 февраля!
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Хочу поздравить с самым ожидаемым праздником всего мужского населения, с 23 февраля, самого лучшего мужчину из всех - тебя! Желаю оставаться таким же милым и нежным, умным и ласковым, добрым и любимым! Не страшно быть слабым полом под твоей защитой! Страшно не быть рядом с тобой! С праздником, дорогой!
Фото: открытие источники
Видео: Piter.tv