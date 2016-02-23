День защитника Отечества: прикольные поздравления в стихах и прозе с 23 февраля

Завтра, во четверг, 23 февраля вся страна отмечает великий праздник: День защитника Отечества. Главное, за суетой не забыть поздравить всех дорогих и близких мужчин.

Самый мужественный праздник зимы уже много лет празднуют 23 февраля. В День защитника Отечества девочки и женщины поздравляют всех мужчин. И тех. Кто защищал Родину, и тех, кто только собирается это делать. Сейчас уже мало кто знает, что празднование этого дня началось с 1918 года, когда в молодой советской стране подписали Декрет о Рабоче-крестьянской Красной Армии. С тех пор торжество несколько раз меняло название свое название и приобрело окончательное в 2002 году.

Поздравить любимых мужчин или женщин, занимающихся защитой Родины, можно отправив смс или сообщение в социальной сети. Очень приятно получать поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с 23 февраля в стихах



С этим праздником мужским

Я вас поздравляю,

Смелым быть и боевым

От души желаю.

Пусть здоровье будет крепким,

А доход — очень большим,

Кулак будет сильным, цепким,

Сердце — вечно молодым!

***

Праздников много на свете,

Самый мужской — лишь один.

Наших защитников милых

Сегодня поздравить хотим.

Будьте здоровы, богаты,

Пусть хватит сил вам на всё!

Счастье, любовь будут рядом,

В радости жизнь вся пройдет!

***

В день мужества и зрелости,

В день гордости и смелости,

Хочу мужчинам пожелать

Признания и верности!

Чтобы подруги ждали,

Друзья не предавали,

Родители не плакали,

А деньги... тихо капали.

Защитникам Отечества

Спешим мы пожелать —

Быть стойкими и сильными!

Вовек не унывать!

Пусть все ваши старания

Не пропадают зря!

Позвольте нам поздравить вас

С 23 Февраля!

***

Сегодня праздник для мужчин,

Не ждущих для добра причин.

Сегодня праздник для ребят,

Для отслуживших и для солдат.

Здоровья Вам на много лет,

В любых делах всегда побед.

Пусть окружает только счастье,

Пусть позабудут Вас ненастья!

***

На 23 Февраля

Желаю умным быть и сильным,

Всех целей в жизни достигать,

Быть смелым, хитрым, прозорливым!

Найти любовь, свой дом, семью —

Беречь их крепко, что есть силы.

Быть крепким парнем, боевым,

Везучим, ярким и счастливым!

Хотим поздравить мы мужчин,

Хотим им пожелать,

Чтоб в жизни не было причин

Грустить или страдать.

Мы ценим вас и любим очень,

Опора наша вы и жизнь.

Для вас — все дни наши, и ночи.

Мы вашей силой дорожим.

***

Самый сильный, самый смелый,

Самый лучший ты военный.

Поздравляем в этот час,

Пусть уйдут тревоги в раз.

Пусть судьба будет в ответе,

И хранит тебя по свету.

Чтоб здоровье было много,

Никогда не знай тревоги.

***

Быть мужчиной всегда пожелаю

В Отечества защитника день!

Быть крепким, здоровым желаю,

Позабыть про усталость и лень.

Быть опорой всегда и защитой,

Обещанья всегда выполнять.

Неба мирного я пожелаю,

Чтоб оружие в руки не брать.

Поздравления с 23 февраля в прозе

Поздравляю самого смелого из отважных, самого мужественного из храбрых, самого неустрашимого из всех, самого благородного защитника Отечества. Желаю, чтобы в любых делах ты использовал свои замечательные мужские качества с минимумом риска, но в конечном итоге всегда одерживал большие и красивые победы.

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Поздравляю с истинно мужским праздником 23 февраля! Желаю добра, удачи, любви, оптимизма, еще больше мужества и отваги. Пусть женщины чувствуют себя рядом с тобой, как за каменной стеной. Будь всегда опорой и поддержкой для близких и родных. С Днем защитника отчества!

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23 февраля – это праздник, аналогичный женскому 8 марта, но в мужской интерпретации! В этот день необходимо исполнять любые мужские желания, даже самые маленькие. Нужно приготовить любимое блюдо, накрыть на стол и заранее позаботиться о подарке. И главное: не забывайте хвалить своего мужчину! С 23 февраля, дорогие наши защитники!

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Самого обаятельного, симпатичного, импозантного, мужественного, стильного, красивого, оригинального, умного, отзывчивого, доброго, работоспособного, трудолюбивого, целеустремленного, любознательного, справедливого, самоуверенного, самостоятельного и тактичного мужчину без недостатков я от всего сердца поздравляю с 23 февраля!

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Хочу поздравить с самым ожидаемым праздником всего мужского населения, с 23 февраля, самого лучшего мужчину из всех - тебя! Желаю оставаться таким же милым и нежным, умным и ласковым, добрым и любимым! Не страшно быть слабым полом под твоей защитой! Страшно не быть рядом с тобой! С праздником, дорогой!

Фото: открытие источники

Видео: Piter.tv