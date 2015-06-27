День молодежи 2017: прикольные поздравления в стихах и смс

В конце июня в России традиционно отмечают День молодежи. Если среди ваших друзей и знакомых, родственников и самых близких людей есть те, чей возраст варьируется от 14 до 35 лет, то вы смело можете поздравить их прикольными стихами и смс.

Во вторник, 27 июня, российская молодежь будет отмечать свой день в году. Сколько великих писателей, деятелей искусства и литераторов высказывались по поводу молодости. Островский называл ее неоценимым даром, Пушкин великим чародеем, а Ушинский началом всех перспектив. Быть может, именно поэтому холодной зимой 1958 года в СССР учредили "День советской молодежи", который отмечался в последнее воскресенье июня. А через 35 лет по распоряжению первого президента для данного праздника была установлена конкретная дата.

Впрочем, традиция праздновать "День молодежи" в последнее воскресенье сохраняется и сегодня, особенно если 27 июня не выпадает на выходной день. Во многих городах нашей большой страны для молодых людей проводятся самые разнообразные мероприятия: от концертов и дискотек до спортивных состязаний и викторин.

В 2017 году праздник будет посвящен здоровому образу жизни, спорту и движению. В пятницу, 30 июня, с 10 часов утра начнется празднование "Дня молодежи 2017" на Московской площади.

Прикольные поздравление с "Днем молодежи" в стихах и СМС

***

День молодёжи – день всех на свете,

Ведь каждый был когда-то молодым.

Давайте мы сегодня, будто дети,

Все шалости былые повторим.

Имеет право каждый веселиться.

А возраст – лишь вопрос душевных сил.

Сегодня мы намерены забыться

И снова покорить себе весь мир.

***

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

***

С днем молодежи, мой сынок,

Знай, молодость – вот это сила!

Желаю, чтоб добиться смог,

Всего того, что сердцу мило.

Хочу успеха пожелать,

И никогда не волноваться,

Сомнений в жизни не познать,

Быть искренним всегда стараться!

***

Пусть будет вечной юность ваша,

Рассеет солнце грусти дым,

Сегодня молодым, отважным,

Тепло сердец мы подарим!

Придет пусть к вам на душу счастье,

И праздник будет ваш широк,

Друзей по жизни вам прекрасных,

В делах любых, чтоб вышел прок!

***

Вы поколение пепси и поп-корна,

Айпишек, асек, одноклассников, контакта,

Цените молодость, рожайте беби-бернов,

Прикола в статус и лихого старта!

***

Молодость — прекрасная пора!

Смех, веселье, расставанья, встречи...

Поцелуи с ночи до утра,

И свидания в кафе, под вечер...

Самые прекрасные деньки,

Что останутся в душе, навечно!

Берегите молодости дни,

Ведь она, увы, не бесконечна!

***

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Видео: youtube, AmRest Russia