День молодежи 2017: прикольные поздравления в стихах и смс

Во вторник, 27 июня, российская молодежь будет отмечать свой день в году. Сколько великих писателей, деятелей искусства и литераторов высказывались по поводу молодости. Островский называл ее неоценимым даром, Пушкин великим чародеем, а Ушинский началом всех перспектив. Быть может, именно поэтому холодной зимой 1958 года в СССР учредили "День советской молодежи", который отмечался в последнее воскресенье июня. А через 35 лет по распоряжению первого президента для данного праздника была установлена конкретная дата.
Впрочем, традиция праздновать "День молодежи" в последнее воскресенье сохраняется и сегодня, особенно если 27 июня не выпадает на выходной день. Во многих городах нашей большой страны для молодых людей проводятся самые разнообразные мероприятия: от концертов и дискотек до спортивных состязаний и викторин.
В 2017 году праздник будет посвящен здоровому образу жизни, спорту и движению. В пятницу, 30 июня, с 10 часов утра начнется празднование "Дня молодежи 2017" на Московской площади.
Прикольные поздравление с "Днем молодежи" в стихах и СМС
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День молодёжи – день всех на свете,
Ведь каждый был когда-то молодым.
Давайте мы сегодня, будто дети,
Все шалости былые повторим.
Имеет право каждый веселиться.
А возраст – лишь вопрос душевных сил.
Сегодня мы намерены забыться
И снова покорить себе весь мир.
***
В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.
Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!
***
С днем молодежи, мой сынок,
Знай, молодость – вот это сила!
Желаю, чтоб добиться смог,
Всего того, что сердцу мило.
Хочу успеха пожелать,
И никогда не волноваться,
Сомнений в жизни не познать,
Быть искренним всегда стараться!
***
Пусть будет вечной юность ваша,
Рассеет солнце грусти дым,
Сегодня молодым, отважным,
Тепло сердец мы подарим!
Придет пусть к вам на душу счастье,
И праздник будет ваш широк,
Друзей по жизни вам прекрасных,
В делах любых, чтоб вышел прок!
***
Вы поколение пепси и поп-корна,
Айпишек, асек, одноклассников, контакта,
Цените молодость, рожайте беби-бернов,
Прикола в статус и лихого старта!
***
Молодость — прекрасная пора!
Смех, веселье, расставанья, встречи...
Поцелуи с ночи до утра,
И свидания в кафе, под вечер...
Самые прекрасные деньки,
Что останутся в душе, навечно!
Берегите молодости дни,
Ведь она, увы, не бесконечна!
***
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Видео: youtube, AmRest Russia