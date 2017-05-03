День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

В России отмечают один из самых важных и значимых государственных праздников - День Победы в Великой отечественной войне. Поздравить коротким стихотворением можно своих родных и всех ветеранов, участвовавших в военных действиях.

В России каждый год с традиционной пышностью празднуют День Победы. Уже 72 года назад немецкие войска капитулировали. И вот уже много лет люди всей страны отмечают эту значимую дату. В этот день проходят военные парады, памятные концерты. К могилам солдат возлагают цветы.

Но самое главное, что 9 мая все чествуют ветеранов. Участников боевых действий, которые подарили мирное небо многим странам. К подаркам и приятным сюрпризам можно добавить открытки со стихами, которые поздравляют с этим великим днем. Это еще один шанс сказать этим людям "Спасибо!".

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В СТИХАХ

Поздравляем с Днем Победы —

С легендарным, светлым днем.

Мы желаем мира в доме,

В обществе, в стране родной.

Мы желаем, чтоб на свете

Впредь нигде и никогда

Не случилась, не разверзлась

Больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди

Охраняли, берегли

Мир, который наши деды

Своим внукам принесли.

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

***

Праздник радостный и светлый

Отмечает вся страна,

Пусть всем мирно солнце светит

Миру — не нужна война.

С днём Победы всех поздравим,

Слава павшим и живым.

Подвиг ваш великий славим

И "спасибо" говорим.

За мир сражались наши деды,

Их подвиг помним мы всегда.

Я поздравляю с Днем Победы!

Пусть гордости горит звезда.

Пусть будет счастье и тепло,

Пусть все преграды исчезают.

Пусть на душе всегда светло,

Здоровье пусть не покидает!

***

У всех нас тогда кто-то воевал —

Наши родные, прадеды и деды.

Для всех для нас давно любимым стал

Великий этот праздник — День Победы.

С 9 Мая! Пусть же будет мир,

И горя наши дети не узнают.

Пусть будет нашими детьми храним

Великий этот день. С 9 Мая!

***

Я Вам желаю в День Победы

Лишь мира... мира и тепла,

Чтоб никогда на свете этом

Не слышать слово страшное — война.

Чтоб не узнали наши дети,

Что довелось Вам пережить,

Чтоб мир царил на белом свете,

Чтоб мы умели просто жить!

День Победы — яркий праздник,

Будем помнить мы всегда.

Гордость за народ российский,

Пронесем через века.

Поздравляем всех сегодня,

И желаем от души,

Чтобы будущее наше,

Не познало бы войны.

Чтоб не знали люди боли,

Горести, потерь,

И светило нашим детям,

Солнце мирных дней.

***

С великим днём Победы!

Я мира желаю вам,

Чтоб все несчастья и беды

Рассеялись, словно туман.

Чтобы солнышко вам светило,

Чтоб не было больше войны.

И жизнь всегда приносила

Только самые добрые дни.

***

День Победы — праздник наших дедов

Подвиг их нам освещает путь.

Скажем всем: "Спасибо за Победу!"

Ветеранов ведь теперь чуть-чуть.

Подвиг вы народный совершили,

Вам поклон наш низкий до земли

Недожили и недолюбили,

Но зато страну свою спасли.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В ПРОЗЕ



День Победы — великий праздник для всей страны. В этот день, прежде всего, хочется сказать "спасибо" за жизнь и мирное небо над головой. Пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.

***

Поздравляем Вас со светлым, великим и торжественным для всей нашей страны праздником. Пусть всегда будет мирным небо над Вашими головами, пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей. Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время отстоял мир и независимость нашего народа.

***

В великий День Победы желаю от души светлой памяти о героях и бравых подвигах, настоящей гордости и искренней благодарности за мир. Пусть будет ясным небо над головой, пусть будет красочным и добрым мир вокруг.

***

Грянул праздник — день Победы! Поздравляю с этим памятным и поистине огромным праздником! Желаю, чтобы войны остались в прошлом. Чтобы любые конфликты решались договоренностями. Чтобы жизнь была в мире и согласии, помня о огромных жертвах наших соотечественников. Мира, счастья и благополучия!

Фото: открытые источники

Видео: канал Piter.tv