День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

В России каждый год с традиционной пышностью празднуют День Победы. Уже 72 года назад немецкие войска капитулировали. И вот уже много лет люди всей страны отмечают эту значимую дату. В этот день проходят военные парады, памятные концерты. К могилам солдат возлагают цветы.
Но самое главное, что 9 мая все чествуют ветеранов. Участников боевых действий, которые подарили мирное небо многим странам. К подаркам и приятным сюрпризам можно добавить открытки со стихами, которые поздравляют с этим великим днем. Это еще один шанс сказать этим людям "Спасибо!".
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В СТИХАХ
Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.
***
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
***
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна,
Пусть всем мирно солнце светит
Миру — не нужна война.
С днём Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И "спасибо" говорим.
За мир сражались наши деды,
Их подвиг помним мы всегда.
Я поздравляю с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.
Пусть будет счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!
***
У всех нас тогда кто-то воевал —
Наши родные, прадеды и деды.
Для всех для нас давно любимым стал
Великий этот праздник — День Победы.
С 9 Мая! Пусть же будет мир,
И горя наши дети не узнают.
Пусть будет нашими детьми храним
Великий этот день. С 9 Мая!
***
Я Вам желаю в День Победы
Лишь мира... мира и тепла,
Чтоб никогда на свете этом
Не слышать слово страшное — война.
Чтоб не узнали наши дети,
Что довелось Вам пережить,
Чтоб мир царил на белом свете,
Чтоб мы умели просто жить!
День Победы — яркий праздник,
Будем помнить мы всегда.
Гордость за народ российский,
Пронесем через века.
Поздравляем всех сегодня,
И желаем от души,
Чтобы будущее наше,
Не познало бы войны.
Чтоб не знали люди боли,
Горести, потерь,
И светило нашим детям,
Солнце мирных дней.
***
С великим днём Победы!
Я мира желаю вам,
Чтоб все несчастья и беды
Рассеялись, словно туман.
Чтобы солнышко вам светило,
Чтоб не было больше войны.
И жизнь всегда приносила
Только самые добрые дни.
***
День Победы — праздник наших дедов
Подвиг их нам освещает путь.
Скажем всем: "Спасибо за Победу!"
Ветеранов ведь теперь чуть-чуть.
Подвиг вы народный совершили,
Вам поклон наш низкий до земли
Недожили и недолюбили,
Но зато страну свою спасли.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В ПРОЗЕ
День Победы — великий праздник для всей страны. В этот день, прежде всего, хочется сказать "спасибо" за жизнь и мирное небо над головой. Пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.
***
Поздравляем Вас со светлым, великим и торжественным для всей нашей страны праздником. Пусть всегда будет мирным небо над Вашими головами, пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей. Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время отстоял мир и независимость нашего народа.
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В великий День Победы желаю от души светлой памяти о героях и бравых подвигах, настоящей гордости и искренней благодарности за мир. Пусть будет ясным небо над головой, пусть будет красочным и добрым мир вокруг.
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Грянул праздник — день Победы! Поздравляю с этим памятным и поистине огромным праздником! Желаю, чтобы войны остались в прошлом. Чтобы любые конфликты решались договоренностями. Чтобы жизнь была в мире и согласии, помня о огромных жертвах наших соотечественников. Мира, счастья и благополучия!
Фото: открытые источники
Видео: канал Piter.tv