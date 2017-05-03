Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 14:44
0
Asyaromanenkova
131
Код вставки плеера

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

0
 
 

В России отмечают один из самых важных и значимых государственных праздников - День Победы в Великой отечественной войне. Поздравить коротким стихотворением можно своих родных и всех ветеранов, участвовавших в военных действиях.

В России каждый год с традиционной пышностью празднуют День Победы. Уже 72 года назад немецкие войска капитулировали. И вот уже много лет люди всей страны отмечают эту значимую дату. В этот день проходят военные парады, памятные концерты. К могилам солдат возлагают цветы.

Но самое главное, что 9 мая все чествуют ветеранов. Участников боевых действий, которые подарили мирное небо многим странам. К подаркам и приятным сюрпризам можно добавить открытки со стихами, которые поздравляют с этим великим днем. Это еще один шанс сказать этим людям "Спасибо!".

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В СТИХАХ

 

Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.

Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

***

Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.

***

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна,
Пусть всем мирно солнце светит
Миру — не нужна война.

С днём Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И "спасибо" говорим.

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

За мир сражались наши деды,
Их подвиг помним мы всегда.
Я поздравляю с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.

Пусть будет счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!

***

У всех нас тогда кто-то воевал —
Наши родные, прадеды и деды.
Для всех для нас давно любимым стал
Великий этот праздник — День Победы.

С 9 Мая! Пусть же будет мир,
И горя наши дети не узнают.
Пусть будет нашими детьми храним
Великий этот день. С 9 Мая!

***

Я Вам желаю в День Победы
Лишь мира... мира и тепла,
Чтоб никогда на свете этом
Не слышать слово страшное — война.

Чтоб не узнали наши дети,
Что довелось Вам пережить,
Чтоб мир царил на белом свете,
Чтоб мы умели просто жить!

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

День Победы — яркий праздник,
Будем помнить мы всегда.
Гордость за народ российский,
Пронесем через века.

Поздравляем всех сегодня,
И желаем от души,
Чтобы будущее наше,
Не познало бы войны.

Чтоб не знали люди боли,
Горести, потерь,
И светило нашим детям,
Солнце мирных дней.

***

С великим днём Победы!
Я мира желаю вам,
Чтоб все несчастья и беды
Рассеялись, словно туман.

Чтобы солнышко вам светило,
Чтоб не было больше войны.
И жизнь всегда приносила
Только самые добрые дни.

***

День Победы — праздник наших дедов
Подвиг их нам освещает путь.
Скажем всем: "Спасибо за Победу!"
Ветеранов ведь теперь чуть-чуть.

Подвиг вы народный совершили,
Вам поклон наш низкий до земли
Недожили и недолюбили,
Но зато страну свою спасли.

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе


ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 9 МАЯ В ПРОЗЕ


День Победы — великий праздник для всей страны. В этот день, прежде всего, хочется сказать "спасибо" за жизнь и мирное небо над головой. Пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.

***

Поздравляем Вас со светлым, великим и торжественным для всей нашей страны праздником. Пусть всегда будет мирным небо над Вашими головами, пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей. Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время отстоял мир и независимость нашего народа.

***

В великий День Победы желаю от души светлой памяти о героях и бравых подвигах, настоящей гордости и искренней благодарности за мир. Пусть будет ясным небо над головой, пусть будет красочным и добрым мир вокруг.

***

Грянул праздник — день Победы! Поздравляю с этим памятным и поистине огромным праздником! Желаю, чтобы войны остались в прошлом. Чтобы любые конфликты решались договоренностями. Чтобы жизнь была в мире и согласии, помня о огромных жертвах наших соотечественников. Мира, счастья и благополучия!

День Победы: Поздравления с 9 Мая в стихах и прозе

Фото: открытые источники

Видео: канал Piter.tv

Теги: 9 мая , день победы , поздравление с 9 мая , поздравление с 9 мая днем победы , поздравление с 9 мая днем победы прикольные , поздравление с 9 мая днем победы прикольные короткие , поздравление с 9 мая днем победы прикольные короткие в стихах
Категории: Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5