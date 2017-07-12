Появилось видео задержания дорожного убийцы в Ростове

В сети появилось видео, как сотрудники полиции задерживают подозреваемого в расстреле машины на таганрогской трассе.

В сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на трассе в Ростове.



При задержании мужчина не особо сопротивлялся действиям правоохранителей, но ему удалось продемонстрировать всю мощь русского языка посредством мата.



"Я мент!" - кричал подозреваемый, однако при задержании этот довод не спас ситуацию.



Мужчину подозревают в расстреле двух человек, ехавших по таганрогской трассе. очевидцами происшествия стали десятки прохожих. Женщина погибла, ее отца доставили в реанимацию села Чалтырь.



По предварительной информации, злоумышленник является мужем убитой.