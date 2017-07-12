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Появилось видео задержания дорожного убийцы в Ростове

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В сети появилось видео, как сотрудники полиции задерживают подозреваемого в расстреле машины на таганрогской трассе.

В сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на трассе в Ростове. 

При задержании мужчина не особо сопротивлялся действиям правоохранителей, но ему удалось продемонстрировать всю мощь русского языка посредством мата.

"Я мент!" - кричал подозреваемый, однако при задержании этот довод не спас ситуацию.

Мужчину подозревают в расстреле двух человек, ехавших по таганрогской трассе. очевидцами происшествия стали десятки прохожих. Женщина погибла, ее отца доставили в реанимацию села Чалтырь.

По предварительной информации, злоумышленник является мужем убитой.

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Категории: Новости России

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