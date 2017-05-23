Появилось видео десятиэтажного фонтана во дворе на Богатырском

Очевидцы выкладывают в сеть видео с огромным фонтаном, который забил в одном из дворов на Богатырском проспекте.

Очередное коммунальное ЧП произошло в Северной стлице. на этот раз пострадал Приморский район. Во дворе дома 30 корпус на Богатырском проспекте прорвало трубу. В результате во дворе образовалось внеочередная достопримечательность города: огромный фонтан. По словам очевидцев, вода бьет до десятого этажа. Люк, из которого вода и появилась, огорожен пластиковыми тумбами.

Жители района сразу начали говорить о том ,что в районе проходили испытания трубопровода. Жители соседних домов переживают за свои квартиры: такой фонтан может залить комнату через открытую форточку. Также у всех житеелй района инцидент вызывает опасения: ведь для устранения аварии могут перекрыть воду в ближайших домах.

- Будет сегодня вода горячая дома, а не на улице в Приморском, знает кто? - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Антон Малахов.

Разумеется, ЧП кроме волнений подарило уже и множество шуток. одни советуют автомобилистам быстро пользоваться бесплатной мойкой. Другие сетуют. что им придется плыть домой.

Видео: Youtube / Мегаполис