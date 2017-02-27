Опубликовано видео с места аварии, которая унесла жизнь члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

Несмотря на усилия медиков, жизнь спортсмена спасти не удалось.

Сегодня утром мы сообщали о наезде автомобиля "Фольсваген" на члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева.

Трагедия произошла накануне вечером, 26 февраля, на улице Ленина в Адлеровском районе Сочи.

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев ехал на велосипеде без сопровождения по дороге Адлер - Сочи. Во время перестроения на него наехал автомобиль "Фольсваген". После столкновения автомобиль проехал еще несколько метров и врезался в ограждение. Велосипед спортсмена искорежило до неузнаваемости и отбросило с дороги, а сам Антон оказался лежащим на проезжей части без сознания.

Приехавшие на место медики пытались привести его в чувство, а затем срочно госпитализировали в реанимобиле в больнице. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Антона Гоголева не удалось. От полученных травм он скончался. Антону было 32 года. Известно, что спортсмен находился в Сочи на тренировочных сборах.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и прошел медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что водитель был под воздействием наркотического опьянения. В настоящее время результаты этой экспертизы официально не обнародованы.

Расследование этого происшествия продолжается.

Видео: YouTube/Александ Валов