Александр Сафонов: повышение пенсионного возраста даст временный эффект

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет позволит сэкономить средства российскому бюджету, но эффект будет временным, если не решить вопросы повышения эффективности экономики и роста заработной платы у населения.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", результаты исследования финансового института (НИФИ) Минфина показали, что повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей, а количество пенсионеров снизится на 5 млн.человек.



По словам Александра Сафонова, расчеты НИФИ абстрактны, ведь они не учитывают, что многие люди окажутся без работы, как и не учитывают то, что в отдельных случаях пенсионер продолжает трудиться из-за безработных родственников.



Также эксперт отметил, что повышение пенсионного возраста даст лишь краткосрочный эффект, потому что государству придется выплачивать гражданам пособия по безработице.



Эффект от повышения пенсионного возраста закончится примерно через семь лет, затем пенсионерам будут положены высокие пенсии из ПФР, что пошатнет федеральный бюджет, уверен специалист.



В НИФИ же считают, что если не начать повышение пенсионного возраста, то в будущем правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты, однако на этот счет у эксперта свое мнение. Опасения связаны не с пенсионным возрастом, а с состоянием экономики и фонда оплаты труда, считает специалист.



Для повышения эффективности решения нужно повышать эффективность экономики и повышать заработную плату населению, заключает Александр Сафонов.

