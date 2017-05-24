Последний звонок 2017: поздравления в стихах для учителей, родителей и выпускников

Уже завтра во многих школах России пройдет Последний звонок 2017. В этот день поздравлять стихами можно учителей, выпускников, родителей.

Традиционно Последний звонок проходит в России 25 мая. 2017 год не станет исключением. Уже завтра выпускники попрощаются со школой. В этот день школьники благодарят родителей и учителей. Растопить сердца и без того растроганных классных руководителей и мам могут стихи. Их можно зачитать на празднике, написать в открытку или отправить в социальных сетях. Также в этот день все могут поздравить своих бывших учителей и вспомнить о школе.

Но школьникам еще рано расслабляться. Впереди у них сложные экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Подростки могут сильно переживать в этот период. Поэтому лучшим способом поддержать их будет короткое сообщение в социальной сети или смс с поздравлениями в стихах.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2017: стихи для выпускников



Закончилось школьное время,

Сегодня последний звонок.

И стали смешны те проблемы,

Решить что когда-то не мог.

Смелее прощайся со школой,

Без грусти — вся жизнь впереди.

Встречай же с улыбкой веселой

Дорогу свою и иди!

***

Прозвенел звонок последний,

Провожая в добрый путь.

Этот яркий день весенний

Через годы не забудь!

Школу не забудь родную,

Класс, друзей, учителей.

Ты, вступая в жизнь большую,

Счастлив будь, шагай смелей!

***

Вот и промчались школьные годы,

Проведён последний урок...

Сегодняшний день для нас всех особый,

Сегодня — Последний звонок!

Мы всем вам желаем стать кем хотели,

Успешными, умными быть,

Добиться любой поставленной цели

И школу свою не забыть!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2017: стихи для учителей

Поздравляем, вас любимых,

И родных учителей,

С вами провели немало,

Самых лучших, в жизни дней.

Поздравляем, с тем, что вышло,

Получилось научить,

Сомневаться, знать, делиться,

Помнить, верить и любить.

Вам желаем лет прекрасных,

Много-много впереди,

И здоровья — бесконечность,

И удачи на пути!

***

Годы школьные промчались,

Словно миг один прошли.

Вы всему нас обучали,

К каждому подход нашли.

Вот звучит звонок последний,

Расстаемся с вами мы.

Счастья, мудрости, терпения

И здоровы будьте вы!

***

Вот звенит звонок последний,

Мы учителям всем скажем:

Очень рады, что судьба нас

Познакомила однажды,

Лучше в мире педагогов

Просто нет, мы это знаем,

Вас мы любим, очень ценим

И уже по вас скучаем!



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2017: стихи для классного руководителя



Вы не жалели времени для нас,

Беду и радость с нами разделяя.

С улыбкою входили в светлый класс,

Все выходки и шалости прощая.

Вы нас дружить учили и любить,

Тепло и понимание дарили.

Мы никогда не сможем позабыть

Те дни, что вместе с Вами проводили.

***

Классный наш руководитель,

Воспитатель и учитель,

Прозвенит звонок сейчас

Вот уже в который раз.

Он последний лишь для нас,

Горько-радостный для вас.

Отплываем в мир большой

С чистой, пламенной душой.

Благодарность свою вам

Мы не делим пополам —

Всю признательность, любовь

Отдаём вам вновь и вновь.

Вы вложили в нас добро,

Ум, порядочность, тепло.

Знайте: "Вас не подведём

И нигде не пропадём!"

***

Прощаемся сегодня с вами,

Учитель, милый наш, родной.

Руководили твердо классом.

Мы стали все одной семьей.

Спасибо вам за всю заботу,

Что нам всегда дарили вы.

Желаем сил вам, вдохновения,

Пускай сбываются мечты.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2017: стихи для родителей

Наши мамы и папы, родные,

Вы волнуетесь так же, как мы.

Вы красивые и молодые,

Школу с нами закончили вы!

Говорим вам сегодня спасибо

За бессонные ночи, волнения.

За домашку, решенную вместе,

За экзамены, стихотворения!

Мамы, папы, живите счастливо,

Если плачьте — то только от счастья.

Будем радовать вас, дорогие,

И беречь от невзгод и ненастья!

***

Ну, вот и все, мы взрослые ребята!

Смотрите-ка, родители, на нас!

А, помните, вели вы нас когда-то

Первый раз в счастливый первый класс!

Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что мы всегда в любви росли!

Мы оправдаем ваши ожидания,

Чтоб гордиться нами вы смогли!

***

Любимые наши родители,

Вас с нежностью мы поздравляем.

Последний звонок наступил,

Терпения вам мы желаем.

Мы выросли, мы повзрослели,

И школу закончили вот.

За все говорим вам спасибо,

Судьба пусть вам счастье несет!

Фото: Instagram / tipich_krd, lgzmlnsk, _n_a_s_t_i_o_n_a_, dubrovskaya.valeriya, dea_venationis, natalyaelohina

Видео: Instagram / vvkobeczkaya