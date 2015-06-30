В Петербург прибыло более 50 военных кораблей: программа Международного военно-морского салона 2017

В Петербурге анчался Международный военно-морской салон. В течение пяти дней на нем будет много инетерсных мероприятий и событий. Полную программу публикует Piter.tv.

28 июня в Северную столицу зашли более 50 военных кораблей, катеров и других судом ВМФ. В среду стартовал Международный военно-морской салон. Он продлится до 2 июля. В пресс-службе Минобороны рассказывают, что среди них корабль противоминной обороны "Александр Обухов", корвет "Стойкий", патрульный катер "Раптор", большой гидрографический катер "БГК-2149" и противодиверсионный катер "Нахимовец", а также другие.

Мероприятия салона проходят павильоне "Ленэкспо" и на прилегающей территории, а также в Финском заливе и Морском вокзале. Гостям покажут современные разработки российских и зарубежных компаний, а также вооружения и военно-морскую технику. Среди участников более 400 компаний.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА 2017: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (28 ИЮНЯ)



10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. Работа выставочной экспозиции для специалистов.

10.00 – 13.00, Комплекс «Морской вокзал» на площади Морской Славы, 1. Осмотр боевых кораблей и катеров, принимающих участие в МВМС-2017 для членов официальных делегаций иностранных государств

10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 7.2, павильон 7. Международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем».

10.00 – 18.00, ПАО СЗ «Северная верфь» на улице Корабельной, д.6. XVIII Международная конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в судостроении-2017».

11.00 – 13.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 7.3, павильон 7. Конференция: «Применение электрических соединителей отечественного производства в РЭА, перспективы сотрудничества и развития. Освоенные соединители по программе импортозамещения и внедрение их в отечественную аппаратуру».

12.00 – 13.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 7.1, павильон 7. Пресс-конференция по случаю открытия МВМС-2017 для российских и иностранных журналистов

13.00 – 14.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, открытая площадь возле павильона 5. Презентация новейшего корабельного морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «ПАНЦИРЬ-МЕ».

14.00 – 15.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 4.2, павильон 4. Презентация электрораспределительного оборудования в морском исполнении для кораблей и судов (КРУ-318) в текущие ОКР.

14.00 – 15.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Семинар «Цифровые гидроакустические сети для передачи сенсорных и навигационных данных».

15.00 – 16.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Семинар «Маломерный автономный необитаемый аппарат – многоцелевой поверхностный носитель промерного/сенсорного оборудования».

14.00 – 16.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В. О., 103, павильон 7, стенд № 700. Круглый стол «Корабли и катера для обеспечения контроля экономической зоны и офшорных районов».

15.00 – 18.00, Комплекс «Морской вокзал» на площади Морской Славы, 1. Показ в действии морских артиллерийских систем на полигоне Минобороны России «Ржевка». Осмотр боевых кораблей и катеров, принимающих участие в МВМС-2017,

19.00 – 23.00, Гостиница «Парк Инн При­балтийская» на улице Корабле­строителей, 14. Церемония официального открытия МВМС-2017 – официальный прием от имени Организатора.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА 2017: ВТОРОЙ ДЕНЬ (29 ИЮНЯ)



10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. Работа выставочной экспозиции для специалистов.

10.00 – 16.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 7.3, павильон 7. Круглый стол: «Компьютерное моделирование виброакустики в судостроении. Компьютерное моделирование сварки в судостроении».

10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 7.2, павильон 7. Международная научно-техническая конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» (Navy and Shipbuilding Nowadays NSN’2017).

11.00 – 11.20, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, павильон 7. Торжественное открытие МВМС-2017

11.00 – 13.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Презентация нового комплекса технических средств охранно-пожарной автоматики «Гамма-02Ф».

13.00 – 14.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.2, павильон 4. Семинар: «Защищенные ЭВМ ЗАО «НПЦ «Аквамарин» на базе отечественных процессоров для ответственных применений».

13.00 – 14.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Презентация камбузного оборудования для кораблей и судов ВМФ и гражданского флота.

14.00 – 16.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Круглый стол: «Пути совершенствования сил и средств спасения экипажей аварийных подводных лодок».

14.00 – 17.00, Комплекс «Морской вокзал» на площади Морской Славы, 1. Показ в действии морских артиллерийских систем на полигоне Минобороны России «Ржевка».

19.00 – 23.00, Мраморный дворец на Миллионной улице, 5/1. Презентация петербургских организаций судостроительной отрасли для официальных иностранных делегаций

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА 2017: ТРЕТИЙ ДЕНЬ (30 ИЮНЯ)



10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. Работа выставочной экспозиции для специалистов. Осмотр боевых кораблей и катеров, принимаю­щих участие в МВМС-2017.

10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-залы 4.1, 4.2, павильон 4. Международная научно-техническая конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» (Navy and Shipbuilding Nowadays NSN’2017).

10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-залы 7.2, 7.3, павильон 7. «PLM-ФОРУМ 2017 «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка».

11.00 – 12.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Конференция: «Информационная система управления сервисным обслуживанием и ремонтом сложной техники».

11.00 – 12.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 7.3, павильон 7. Презентация «АО «ЗВЕЗДА-Сервис» - расширение сервисных возможностей ПАО «ЗВЕЗДА».

13.00 – 15.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 4.3, павильон 4. Семинар: «Дисплей 30 лет. Настоящее и будущее. Средства обработки и отображения информации морского, арктического исполнения и коллективного пользования. Боевые модули».



ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА 2017: ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ (1 ИЮЛЯ)



10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. Работа выставочной экспозиции для специалистов. Осмотр боевых кораблей и катеров, принимаю­щих участие в МВМС-2017.

12.00 – 16.00, Акватория Финского залива (смотровая площадка у павильона 5 выставочного комплекса «Ленэкспо»). Парусная регата на приз МВМС-2017.

16.00 – 16.30, Акватория Финского залива (смотровая площадка у павильона 5 выставочного комплекса «Ленэкспо»). Парад парусов. Награждение победителей парусной регаты



ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА 2017: ПЯТЫЙ ДЕНЬ (2 ИЮЛЯ)



10.00 – 18.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. Работа выставочной экспозиции для специалистов и посетителей. Осмотр боевых кораблей и катеров, принимающих участие в МВМС-2017.

12.20 – 13.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, павильон 7. Пресс-конференция по итогам проведения МВМС-2017

13.30 – 14.30, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, конференц-зал 7.2, павильон 7. Церемония награждения участников МВМС-2017 по номинациям.

15.00 – 16.00, Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103, площадь перед павильоном 6. Церемония торжественного закрытия МВМС-2017.

Фото и видео: канал Piter.tv