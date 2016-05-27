День города Санкт-Петербурга 2017: полная программа мероприятий

Уже в эти выходные 27 и 28 мая в Птеребурге празднуют один из главных городских праздников - День города. Канал Piter.tv подобрал для вас несколько интересных мероприятий Дня основания Санкт-Петербурга 2017. А также публикует полную программу мероприятий.

КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ (27 МАЯ, 21.00)



Уже традиционно в честь Дня основания Северной столицы на главной площади города состоится большой концерт классических видов искусства. Зрителей ждет опера и балет под аккомпанемент симфонического оркестра. На Дворцовой площади из года в год выступают самые яркие звезды современной оперной сцены, а также лучшие петербургские коллективы.

В этом году ожидаются выступления ведущих солистов таких сцен как «Ла Скала», «Ковент Гарден», «Метрополитен Опера», Парижской и Венской оперы. Из известных имен в 2017 году: солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева, солист Большого театра России Алексей Татаринцев, Марсело Альварес, Соня Йончева, Даниэль Де Низ и другие.



ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ (27-28 МАЯ, ЕЛАГИН ОСТРОВ)



Еще одна традиция весны в Северной столице – это Фестиваль тюльпанов. Любой желающий может попасть в мир тысячи тюльпанов, которые высадят в парке имени Кирова. Прекрасный праздник пришлось перенести на День города из-за плохой погоды. Которая могла загубить нежные цветы ранее.



ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН (28 МАЯ, ПАРК 300-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)



Спорт и благотворительность соединит в себе «Зеленый марафон», который пройдет на берегу Финского залива в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Спортсмены всех уровней пробегут дистанцию. Зрителей будет развлекать концертная программа. В Парке по телемосту можно будет увидеть старт Большого Велопробега. Он стартует на Лиговском проспекте, а завершится в Парке. Ранее Piter.tv публиковал программу "Зеленого марафона" Сбербанка в Петербурге.

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА СПБ 2017

25-28 мая. Киндерфест. IV Международный фестиваль детского творчества

СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Александровский парк, д. 4)

25-28 мая. XII Санкт-Петербургский международный книжный салон

Михайловский манеж. Манежная площадь

11.00, 26 мая. Установка 5 корейских каменных статуй «Тольхарубан», подаренных Республикой Корея в честь 314-летия Санкт-Петербурга

Парк 300-летия Санкт-Петербурга (Приморский пр., д. 74)

16.00, 26 мая. «Сквозь три века по Гороховой», литературный квест, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю.Лермонтова», Библиотека им. А.С.Грибоедова (ул. Гороховая, д. 41)

19.00, 26 мая. Музыкальный вечер и показ документального фильма про Ленинград, приуроченные ко Дню основания Санкт-Петербурга

Кинотеатр «Восход» (ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, корп. 1)

19.00, 26 мая. «Мелодии любви», концертная программа, приуроченная ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «Музыкальный театр «Карамболь», на сцене Дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., д. 41)

26-28 мая. Легенды норвежских викингов, фестиваль в рамках Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга

Заячий остров, Кронверкская наб.

10.00, 27 мая. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому в рамках Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга

Сенатская площадь

10.00, 27-28 мая. Оптимисты северной столицы - Кубок Газпрома, Всероссийские соревнования по парусному спорту в классе яхт «Оптимист»

Яхт-клуб «Геркулес» (пос. Лахта, ул. Береговая, д. 19)

11.00-18.00, 27 мая. Соляной городок – город мастеров, XXI международный городской фестиваль искусств

Санкт-Петербургская государственныя художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица

11.00-21.00, 27 мая. Ежегодный фестиваль мороженого

Плошадь Островского, д. 2

12.00, 27 мая. Торжественная церемония полуденного выстрела в честь Дня города- Дня основания Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

12.00, 27 мая. Морская столица, фестиваль ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга

ГБНОУ «Академия талантов» (наб. реки Малой Невки, д. 1)

12.00-18.00, 27-28 мая. Сиреневый променад в Павловском парке, праздник – прогулка

СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Павловск» (г. Павловск, ул. Садовая, д. 20)

12.00-21.00, 27 мая. Международный фестиваль немасссовых видов спорта

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

13.00-17.00, 27 мая. Санкт-Петербургский Бал национальностей, праздничное мероприятие

Стрелка Васильевского острова

14.00, 27 мая. День города - День основания Санкт-Петербурга, концерт учащихся и преподавателей детской школы искусств на Петроградской

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» )сквер Андрея Петрова, Каменноостровский пр., д. 28-30)

14.00, 27 мая. Тайны старого дома, тематическая экскурсия по музею и окрестностям музея Хлеба

СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей Хлеба», ул. Михайлова, д. 2 литера А

15.00-17.00, 27 мая. 1000 фактов о Санкт-Петербурге, викторина в рамках празднования Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского» (Гражданский пр., д. 121/100)

16.00, 27 мая. Концерт выпускников детской музыкальной школы им. А.К.Глазунова, посвященный Дню города

СПБ ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. А.К.Глазунова», ул. Седова, д. 32

17.00, 27 мая. Блистательный Санкт-Петербург, концерт

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», СПб РО Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ул. Галерная, д. 55)

19.00, 27 мая. Слушай, Ленинград, концерт солистов Петербург-концерта, посвященный 100-летию со дня рождения В.П.Соловьего- Седого

СПб ГБУК «Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга», (наб. реки Мойки, д. 20)

19.00, 27 мая. Люблю тебя, Петра творенье, концерт Центра музыкальной культуры «Чайковский»

ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича», Большой зал (ул. Михайловская, д. 2)

19.00, 27 мая. Посвящение городу, концерт джазового коллектива «Ленинградский Диксиленд» под управлением Олега Кувайцева, концерт ансамбля «Арс-Нова» под управлением Петра Корнева, посвященные Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «Филармония джазовой музыки» (Загородный пр., д. 27)

21.00, 27 мая. Классика на Дворцовой, праздничный концерт, в рамках Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь

10.00, 28 мая. Зеленый марафон, семейное спортивно-развлекательное мероприятие

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

11.00-18.00, 28 мая. Я рисую Петербург, открытый пленер, посвященный Дню города -Дню основания Санкт-Петербурга

ФГБУК «Государственный Русский музей», Летний сад

12.00, 28 мая. Большой Велопарад – 2017

старт: Лиговский пр. в створе с ул. Жуковского, финиш: Парк 300-летия Санкт-Петербурга

18.00, 28 мая. Благотворительный вечер композитора Э.Н.Артемьева с участием звезд классической, оперной сцены и российских рок-исполнителей

ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», Мариинский – 2 (ул. Декабристов, д. 34)

18.00, 28 мая. «Город мой Санкт-Петербург, ты красивый самый» литературно-музыкальный вечер

СПБ ГКУ «Дом писателя», (ул. Звенигородская, д. 22)

19.00, 31 мая. Авторский концерт Френка Уйалдхорна, приуроченный ко Дню города - Дню Санкт-Петербурга.

СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии», Каменноостровский пр., д. 42

19.30, 31 мая. Дворцы Санкт-Петербурга, концерт-открытие XXV Международного музыкального фестиваля

ФГБУК «Государственный Эрмитаж», Гербовый зал, Дворцовая площадь, д. 2

16.00, 2 июня. «Елагин парк!», Международный фестиваль уличных театров

СПБ ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова», Елагин остров

Фото: открытые источники, Instagram / pumpkin_priest

Видео: Instagram / aer_alina, pobedonosceva