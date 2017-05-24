"Полицейский с Рублевки" 11 серия: Гриша подсыпал "наркоту" в сок Яковлеву

На ТНТ стартовал 2 сезон комедийного ситкома о правоохранителях "Полицейский с Рублевки". На этот раз действие разворачивается не в элитном московском районе, а в Бескудниково. Дело в том, что Гриша "накосячил", поэтому начальство турнуло его вместе с коллегами отбывать наказание на север столицы.

Во 2 сезоне "Полицейского с Рублевки" Измайлов опустился на дно. Ему пришлось сменить дорогие иномарки на отечественные легковушки. Сможет ли Гриша подняться с колен, узнаем в новых эпизодах сериала, которые будут транслировать по будням на ТНТ в 21:00.

В 11 серии "Полицейского с Рублевки" сестра Измайлова намеревается познакомить его со своим парнем. Конечно, Нина надеется, что брат выбор оценит. Одновременно с этим Яковлев в очередной раз вызывает Гришу на ковер, правда на этот раз он хочет заключить с ним мир. В итоге, чтобы убить двух зайцев, Измайлов приглашает и начальника, и сестру в лес на шашлыки. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, Гриша подмешал что-то в сок Яковлеву, из-за чего у мужчины начинается панический смех и головокружение. А, во-вторых, что-то с шашлыками пошло не так. Сможет ли Гриша выйти сухим из воды, узнаем в 3 серии 2 сезона.

Кроме того, в новом эпизоде оперативникам предстоит разыскать воров, которые снимают запчасти с машин и сдают их в автосервис. Полицейские выходят на одного владельца салона, который обещает рассказать "все". Поймав наживку, Гриша едет на встречу. Но все заканчивается не так, как планировал оперативник.

Найдет ли Измайлов преступников, узнаем в свежем эпизоде. Не пропустите 11 серию "Полицейского с Рублевки" сегодня в 21:00 на ТНТ.

Видео: официальная группа сериала вконтакте