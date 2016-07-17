"Полицейский с Рублевки" 2 сезон 2 серия: Гриша подставит сотрудника пожарной инспекции ради Алены

На ТНТ стартовал второй сезон культового сериала "Полицейский с Рублевки". Это история о молодом правоохранителе Грише Измайлове, который красив, богат и циничен. Некогда он охранял покой жителей самого элитного столичного района, однако из-за проступка вынужден "отбывать наказание" в Бескудниково. Сможет ли Гриша вновь добиться успеха, узнаем уже на этой неделе.

Во втором сезоне "Полицейского с Рублевки" Измайлова и его коллег ждут новые приключения в обычном столичном районе. Дорогие машины сменились отечественными легковушками, а богатые потерпевшие простыми хулиганами. Однако честь и слово остались при копах.

В 10 серии в Бескудниково объявляется мелкий вор. Он грабит женщин возле метро. За помощью к правоохранителям обращаются несколько потерпевших, которых лишили дорогих айфонов. Естественно, Яковлев посылает на разборки своих оперов. Сможет ли Гриша найти преступника, узнаем сегодня в 21:00 на ТНТ.

Кроме того, во 2 эпизоде нового сезона Алена звонит Измайлову с просьбой о помощи. Дело в том, что девушка собирается открывать кафе, однако меркантильный сотрудник пожарной инспекции просит взятку. Да еще и в долларах. Гриша, естественно, соглашается помочь красивой девушке. В итоге он организовывает подставу. Кажется, инспектор "влипнет по уши".

Ко всему прочему, Гришу одолевают и на личном фронте. Молодой коп просит Кристину о помощи: он хочет, чтобы у Мухича наконец устроилась жизнь. Чем дело кончится, узнаем уже сегодня. Смотрите 2 серию 2 сезона "Полицейского с Рублевки" в 21:00 на ТНТ.

Видео: официальная группа сериала вконтакте