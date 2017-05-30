"Полицейский с Рублевки" 14 серия: Кристина подозревает Гришу в измене

На ТНТ стартовал второй сезон комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". На этот раз события будут разворачиваться не в элитном столичном районе, а в Бескудниково, куда Гришу и его коллег сослали из-за некого проступка. Смогут ли оперы вновь стать птицами высокого полета и вернуться на Рублевку, узнаем в новых сериях.

В четырнадцатом эпизоде Измайлова ждет скандал. Дело в том, что на любовном фронте у него творится полный хаос: любит Гриша одну, встречается с другой, а тут на него еще сваливаются подозрения в изменах. Знакомая Кристины сообщает девушке, что, скорее всего, она переспала с Измайловым. В итоге разъяренная дамочка закатывает истерику, чем и выводит из себя Гришу. Быть может, данное обстоятельство подтолкнет Измайлова к нужному решению? Чем закончится любовная феерия, будет известно сегодня. Не пропустите 6 серию 2 сезона "Полицейского с Рублевки" в 21:00 на ТНТ.

Кроме того, в 14 серии Гришу ждет сложное задание на работе. Ему и Яковлеву поручают найти бандита, который обул банк на миллиард рублей. Кажется, между Измайловым и его боссом начнется самое настоящее соревнование, ведь помимо чести, на кону еще и звание. Если грабителя найдут опера – Гриша станет майором, а если кто-то другой, все лавры достануться Яковлеву. Ко всему прочему, подливает масла в огонь и спор мужчин: неофициальное пари.

Что касается остальных герое "Полицейского с Рублевки", то на этот раз Мухича отправляют в школу с лекцией для учеников. Мужчина, не ожидающий чего-то грандиозного, встречает в учебном заведении свою старую любовь. Кажется, ему вновь потребуется помощь Кристины, дабы завоевать сердце дамы сердца. Смотреть 14 серию будем на ТНТ в 21:00 или онлайн.

Фото и видео: официальная группа сериала вконтакте