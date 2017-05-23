"Подводная эра": морских обитателей от уничтожения спас осьминожек

Совсем скоро в кино стартует удивительный анимационный фильм "Подводная эра". Корреспонденты Piter.TV сходили на закрытый пресс-показ, организованный "Киноафишой.инфо", и узнали, почему этот мультик будет заслуживает внимания.

В первый день лета состоится премьера нового интернационального мультфильма "Подводная эра". Создателями ленты выступили аж три страны: Испания, США и Бельгия. Впрочем, насколько эффективным оказался такой союз, давайте разбирать.

Сюжет анимации вполне себе прост и банален, как минимум в основе: есть некий герой, который так и норовит "накосячить", есть его друзья, которые чуточку умнее, есть проблема, которая неожиданно появляется, и есть ее решение, ради которого необходимо совершить путешествие в неведомые края. В ином случае, все погибнут. Для разнообразия действие разворачивается в 2100 году на дне морском.

Итак, все материки ушли под воду, а люди покинули планету. Земля, кажется, пришла в запустенье. Остался ли кто-то в живых, вот в чем вопрос. Естественно, все погибнуть не могли, какой бы ужасной ни была катастрофа. На дне океана затаились удивительные подводные создания, которых спас огромный осьминог Кракен. Эта колония, состоящая из разнообразных рыб, обитает в замкнутом пространстве, выплывать за пределы которого строго-настрого запрещено.

Ну, разумеется, у короля есть внук, маленький осьминожек Дип, у которого настала стадия юношеского максимализма и который не намерен тратить свою жизнь на "захолустье". Он постоянно чудит и пакостит. Однажды из-за его любопытства и безрассудства (Дин всего-то решил покататься на боеголовки, которая, конечно взорвалась) всему городу начинает угрожать опасность. Дело в том, что из-за взрыва произошло обрушение горной породы. Один из камней заблокировал выход из города, который постепенно начинает погружаться в лаву, медленно поднимающуюся к верху. Под водой. Те, кто оказались в заточении, выбраться не могут самостоятельно. В итоге огромный Кракен, которые по размеру эквивалентен киту (это мы заметим в конце мультика), будучи не в состоянии сдвинуть камень, просит своего внука с друзьями пуститься в опасное путешествие на поиски старого приятеля, кита Нэйтана. В путешествии маленькие герои: рыба-удильщик Иво, креветка Элис и осьминог Дип сталкиваются с множеством опасностей, спасают землю от еще одной катастрофы и, конечно, находят нового друга.Или даже двух.

Все вышеперечисленное, разумеется, хорошо и прекрасно, но при просмотре "Подводной эры" возникает ряд вопросов. Например, знают ли создатели мультфильма физику? Проверяли ли они сценарий на плагиат? Почему есть биологическое несоответствие? Скажем, самец рыбы-удильщика достигает в длину максимум 40 миллиметров. В нашем случае, Иво озвучивает явно мужчина. Отсюда следует вывод, что мы имеем дело с самцом. Вопрос: почему он в десятки раз больше креветки, размеры которой варьируются от 22 – 45 миллиметров?

Вполне вероятно, что это всего лишь придирки. Но лучшего оставляют желать и диалоги героев, и поступки. Единственными более-менее адекватными персонажами кажутся мурена Мора и чудоковатый пингвин, который жаждет свалить с этой чертовой планеты Земля к людям в космос. И те обладают несусветными странностями: одна ест друзей, а второй повернут на своей идее-фикс. Конечно, взрослый человек способен найти скрытый подтекст в такого рода сценах: первое как предательство, второе, как осуществление своей мечты, цели, задачи. Но это, правда, всего лишь два персонажа. Стоит ли называть всех?

Шутки в мультике плосковаты для человека думающего и взрослого, но для детей дошкольного возраста вполне себе подходят. На показе киноленты в зале был слышен детский смех.

"Рисовка" напоминает смесь нескольких диснеевских мультиков. Создатели вставили даже пару песен, дабы оживить затянувшуюся картину. Почитатели кино оценят крабов. Хотя обладатели музыкального слуха задумаются на счет исполнения: а так ли оно идеально, как в диснеевских фильмах?

Критиковать, конечно, можно еще долго и много. Но интереснее понять, что же особенного в этом мультике.

Плюс "Подводной эры" в том, что фильм вновь затрагивают такие вечные проблемы как дружба, равенство, свобода, юношеский максимализм, умение слушать и слышать. Также нельзя не отметить яркость цветов и невероятное звездное небо, некоторый стеб в отношении человечества и понятный язык.

Стоит ли идти на анимацию? Почему бы и нет, но только если у вас есть дети, или вы хотите поностальгировать. Взрослому человек, скорее всего, будет скучновато. Это далеко не "Подводная братва" или "В поисках Немо", которые на момент выхода были, во-первых, необычными с точки зрения места действия, а во-вторых, обладали неким особенным, интересным и захватывающим сюжетом, плюсом шла музыка и "рисовка".

Впрочем, для режиссерского дебюта лента вышла не самой плохой. Пожалуй, мы могли бы поставить ей твердую тройку с плюсом, если бы обладали на то правом. Одно заявляем наверняка, детям понравится, и все закончится все Happy End-ом. В кино с 1 июня.

Анастасия Усцова

Видео и фото: киноафиша.info