Хит-кино: Капитан Джек Воробей, чудо-женщина и Эмилия Кларк

Всем привет! На этой неделе мы расскажем о самых горячих новинках весны: с 25 мая в кино стартует пятая часть "Пиратов карибского моря" с Джони Деппом и Орландо Блумом. В первый день июня состоится премьера "Чудо-женщины", а с середины мая в российском прокате уже идет фильм с "Дейенерис Таргариен" - "Голос из камня".

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Йо-хо-хоу, киноманы! На этой неделе выходит самый долгожданный фильм весны "Пираты Карибского моря – 5". Надеюсь, вы готовы к путешествию за океан? Фантастическая музыка, сабли, Джонни Депп и безумная команда пиратов. Кажется, Посейдон еще пожалеет, что некогда обзавелся трезубцем, ведь Джек хочет его конфисковать.

В новой части культового фильма взбешенный дух Капитана Салазара вместе со своей командой наконец-то сбежал из ада. Сейчас он жаждет отомстить всем, кто когда-то ему насолил. В числе обидчиков и Джек. Капитан Воробей, естественно, погибать от сабли какого-то покойника не хочет. И единственный способ избежать кончины – добыть могущественный трезубец самого Посейдона. Именно он позволит подчинить себе все воды.

Видимо, Джека и его команду ждет новая Одиссея. Однако для того, чтобы одолеть главного злодея, необходимо будет создавать довольно неоднозначные союзы. Чем дело кончится, узнаем в кино уже с 25 мая.

А пока несколько слов, почему же стоит сходить на "Пиратов Карибского моря". Как минимум, в нем мы увидим Орландо Блума в роли Уилла. А ведь он не появлялся в ленте с 2007 года. Кстати, франшиза про морских разбойников занимает 17 место в списке самых кассовых фильмов. А еще, по слухам, в картине появится Кира Найтли.

"Чудо-женщина"

От бандитов к героям. Всем фанатам комиксов посвящается: в начале июня в кино покажут легенду о чудо-женщине. Смелая дамочка будет спасать население земли от полного уничтожения. Конечно, не обойдется и без любви.

Начало XX века. Молодую девочку, а потом и девушку Диану обучают военному искусству в настоящем племени амазонок. О них мало кто знает. Но именно эти женщины защищают Землю от тьмы. Однажды Диана начинает догадываться о своей силе. Как-никак ее судьба – стать чудо-женщиной. И поможет девушке в этом начинании молодой военный летчик Стив.

Так сложились обстоятельства, что Диана нашла его у берега своего острова. После они разговорились, и Стив поведал воительнице о конфликте, настигшем население планеты в начале века. Воодушевленная девушка понимает, что пробил ее час: Диана вместе со Стивеном мчит в Лондон, надеясь положить конец войне.

Легенду о становлении чудо-женщины сможем увидеть в кино уже с 1 июня. А пока занимательный факт: задумали "Чудо- женщину" еще в далеком 1996 году. Кстати, главная роль могла достаться Анджелине Джоли.

"Голос из камня"

А что, если у тебя нет фантастических способностей? Но зато ты умеешь общаться с людьми, любить и заботиться? Хотя, конечно, поговаривают, что в тихом омуте черти водятся. Так ли это на самом деле, узнаем в новом ужастике с Эмилией Кларк "Голос из камня".

Пятидесятые годы двадцатого века. Тоскана. Маленький мальчик Джейкоб дал обет молчания, после того, как скончалась его мать. Данное обстоятельство тяготит его отца Клауса. Поэтому он пригласил в свой дом няню Верену, которая, по слухам, сможет помочь. В итоге молодая девушка едет в таинственный итальянский замок, где сталкивается с необъяснимыми явлениями, такими, как голос из камня. Все это, конечно, очень пугает Верену, и она пытается сбежать из злосчастного замка. Но, кажется, девушка угодила в капкан. А тут еще выясняется, что на нее глаз положил вдовец Клаус.

В кино на новый фильм со звездой "Игры престолов" идем с 18 мая. А пока несколько занимательных фактов: финальную песню к ленте написала Эми Ли, "Голос из камня" основан на одноименном романе Сильвио Раффо, и, наконец, в большинстве своем съемки проходили в Италии.

Не жалейте часов на отличные фильмы, будьте отважными и всегда помните, что Джек - Капитан! Увидимся в кино!



Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: Piter.TV с использованием материалов с сайта киноафиша.info

Фото: киноафиша.info