Как сообщает "Фонтанка", двух медсестер петербургской подземки начальник ГУ МЧС наградил благодарностью. Он отметил отвагу, героизм и слаженность Маргариты Михайловой и Анастасии Колупаевой.
Сотрудницы одними из первых оказали помощь пострадавшим от взрыва бомбы в перегоне между "Сенной" и "Технологическим институтом".
Стоит напомнить, что ранее Маргарита Михайлова, Анастасия Колупаева и ещё восемь сотрудников получили официальную благодарность от Министерства транспорта.
Сегодня, 15:33
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Медсестер петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
Два фельдшера поликлиники подземки, дежурившие во время теракта 3 апреля, получили благодарность от начальника Главного управления МЧС. Об этом 7 июля сообщает "Фонтанка".
Как сообщает "Фонтанка", двух медсестер петербургской подземки начальник ГУ МЧС наградил благодарностью. Он отметил отвагу, героизм и слаженность Маргариты Михайловой и Анастасии Колупаевой.