Отважное видео из Воронежа: смелая пенсионерка разняла "дорожных боксеров"

Мужчины равнодушно проезжали мимо пока к дерущимся мужчинам не поспешила пожилая женщина

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео свидетелей происшествия, которое произошло на улице города Воронежа.

По сообщению очевидцев, драка произошла около 11 часов утра в районе Курского вокзала. Между двумя мужчинами - автовладельцами произошел конфликт, который перерос в грязную уличную драку.

На опубликованных кадрах видео можно увидеть, как два автомобиля остановились на проезжей части, а их владельцы сцепились в рукопашной прямо на дороге. За короткий момент видео по дороге проехало не менее десятка автомобилей. Никто не поспешил разнять дерущихся мужчин. В один из моментов видео к месту драки приблизилась женщина, явно пенсионного возраста. Женщина, ничуть не сомневаясь в своем поступке, не раздумывая, отважно бросилась разнимать драчунов.

Как по мановению волшебной палочки откуда-то взялись и другие свидетели поединка и поспешили на помощь смелой пенсионерке.

Что послужило причиной драки, и что произошло после осталось за кадрами видео.

Видео: YouTube/Роман Чебанюк