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Хит-кино: межпланетная любовь, Пазманский дьявол и звонок

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Последний месяц зимы встречам путешествием между Марсом и Землей вместе с героями фильма "Космос между нами" и непоколебимой верой в человеческие возможности вместе с боксером Винни Пациенца. А напоследок сможем пощекотать себе нервы, повидавшись с девочкой из колодца и услышав новые звонки.

Всем давно известно, что мужчины и женщины абсолютно не похожие друг на друга существа: условно говоря, одни с Марса, другие с Венеры. Но что делать, если ты влюбился в девушку с планеты Земля, хотя сам никогда там не был? На что способна межпланетная любовь узнаем в новом фантастическом фильме «Космос между нами».

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В основе сюжета – отношения между земной девушкой и молодым парнем с другой планеты. Дело в том, что Гарднер Эллиот появился на свет не где-нибудь, а на Марсе. Его мать была астронавтом. Но при родах она погибла. И мальчика тайно воспитали ученые на Красной планете.

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Естественно, со временем парень взрослеет. И ему становится скучно в одиночестве, без сверстников. Тогда он знакомится в интернете с девушкой из Америки по имени Тулса. Конечно, он влюбляется в нее и, во что бы то ни стало, хочет прилететь на Землю. Но Гарднер никогда не был на нашей планете, ему неведомо личное общение со сверстниками, он не ходил в школу, а, ко всему прочему, его организм адаптирован к жизни на Марсе, поэтому у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, если он все-таки решится покинуть «мужскую планету».

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Занимательно, что часть съемок проходила в одной из школ штата Нью-Мексико прямо во время учебного процесса. Это вызвала серьезные разногласия между школьной администрацией и комиссией по делам кинематографа. А еще «Космос между нами» периодически снимали на космодроме «Америка». На площадке находились, по меньшей мере, 400 человек.

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Чем закончится история любви, и какие препятствия рука об руку преодолеют молодые люди, узнаем в картине «Космос между нами» уже со 2 февраля. Кстати, в одной из главных ролей неподражаемый Гэри Олдмен. Не пропустите премьеру.

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы будите делать, если ваша жизнь сломается в одночасье? Сможете ли вы подняться и сновать дать бой? Доказать всем, а главное, самому себе, что способны на большее? Пазманский дьявол – это фильм не только о боксе, это филь о внутренней силе, затаившейся в человеке.

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Винни Пациенца – сильный, смелый и абсолютно безрассудный боксер. К своим 30-ти годам он уже чемпион мира в легком весе. Однако на пике успеха своей карьеры Винни неудачно попадает в автокатастрофу. Его травма оказывается крайне серьезной: у боксера сломана шея. Он чудом остался жив. Врачи даже не уверены, что Винни сможет ходить, не говоря уже о возвращении в спорт.

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Но спортсмен так не думает. Бокс – его жизнь. И Пазманский дьявол не намерен от нее отказываться. В тайне от семьи, при поддержке тренера, он начинает постепенно восстанавливать свое тело: ночами Винни тягает штангу в подвале своего дома. И это при условии, что голова и шея боксера закованы в железный корсет. Впрочем, сила воли и стремление к победе дали свои плоды. Через год Пазманский дьявол не просто вышел на ринг, он завоевал титул чемпиона и перепрыгнул аж через 3 весовые категории.

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Любопытно, что для съемок актер Майлз Теллер похудел на 9 килограмм. Шесть дней в неделю он ходил в тренажерный зал, и в течение 8 месяцев занимался боксом с Даррелом Фостером, бывшим чемпионом турнира «Золотые перчатки». Стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях, а еще его снимали меньше месяца. В кино на «Пазманского дьявола» идем 2 февраля.

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Вы помните звонок, загадочный фильм и что будет через семь дней? Девочка из колодца не оставит вас в покое. Очередная часть культового ужастика снова в прокате. Правда на этот раз, опасность настигнет все человечество. Берегитесь и не подходите к телефону, ведь звонок может стать судьбоносным.

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Сюжет фильма повествует о молодом человеке, которые стремится найти и разгадать тайну жуткой видеозаписи. Холт увлеченно исследую все, что связано с кассетой. Он хочет понять, что происходит вокруг, почему любой, кто, посмотрит фильм, погибает через семь дней. Холт пытается найти ответы на, казалось бы, необъяснимые явления. Его девушка Джулия убеждена, что любимый в опасности. Она решает принять удар на себя и сама смотрит зловещий фильм. Но Джулия не могла и предположить, к чему это приведет.

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Занятно, что во время съемок ужастика ежедневно по 6, 5 часов уходило на грим Самары, включая подготовку ее костюма, в котором, кстати, было специальное приспособление, позволяющее использовать воду. Чем закончится лента «Звонки» узнаем со 2 февраля.

Не жалейте времени на отличные фильмы и преодолевайте себя. Увидимся в кино!


 

Анастасия Усцова, Александр Павлов

 Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей Топ сюжетов Год кино в России

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